Комитет по спорту администрации Пскова выразил соболезнования в связи с кончиной Людмилы Чернышевой

16:18, 20 ноября 2019, ПАИ

Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова выразил соболезнования в связи с кончиной директора Детско-юношеской спортивной школы «Гармония» Людмилы Чернышевой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Светлая память о Людмиле Павловне навсегда сохранится в сердцах коллег, воспитанников и физкультурных работников», - отметили в комитете.

Людмила Чернышева скончалась после тяжелой и продолжительной болезни. Всю жизнь она отдала развитию художественной гимнастики в городе Пскове. После окончания Великолукского филиала Ленинградского института физической культуры им П. Ф. Лесгафта с 1976 года по 1997 год работала тренером по художественной гимнастике в ДЮСШ города Пскова, с 1997 по 2005 год – заведующей отделением художественной гимнастики спортивного клуба «Пауэр». С 2005 года по сентябрь 2019 года являлась директором «Гармонии», заместителем председателя Псковской областной общественной организации «Федерация художественной гимнастики».

Имела высшую тренерскую категорию, являлась судьей первой категории по художественной гимнастике. Большое внимание уделяла развитию школы. Людмила Чернышева подготовила 15 мастеров спорта по художественной гимнастике. Её воспитанницы достойно защищали спортивную честь Пскова на соревнованиях различного уровня.

В 2000 году Людмила Чернышева награждена знаком «Отличник физической культуры и спорта», в 2003 году - медалью «В память 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи», в 2010 году - почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».