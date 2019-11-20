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Общество

Три тройни и 89 двоен появились на свет в Псковской области в прошлом году

В 2018 году в Псковской области родились 5 тыс. 858 малышей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата, отмечено 89 случаев появления на свет двойняшек, что на 32 больше, чем в 2017 году, и 3 случая рождения тройняшек. Среди родившихся детей мальчиков больше, чем девочек: на 100 девочек родились 106 мальчиков.

На начало 2019 года в Псковской области проживали 116,6 тыс. детей до 17 лет (включительно), что составляет 18,5% населения региона. 47,4 тыс. детей было до 6 лет, 51,5 тыс. - от 7 до 14 лет, 17,7 тыс. - от 15 до 17 лет. 51,6% составляли мальчики, 48,4% – девочки.

В Псковстате отметили, что единственным достоверным источником данных о численности населения страны является перепись. Первые результаты будущей Всероссийской переписи населения станут известны уже в декабре 2020 года. В 2021–2022 годах специалисты смогут составить точную статистическую картину о самых юных жителях Псковской области.

Для поддержки молодых семей в Псковской области реализуется губернаторская программа «Подарки новорожденным», инициированная главой региона Михаилом Ведерниковым. Псковичи, в семьях которых с 1 января этого года появились на свет дети, получают сертификат номиналом 5 тысяч рублей от благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», памятную медаль «Рожденному на земле Псковской» и поздравительную открытку от губернатора.

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