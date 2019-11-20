С вопросами водоснабжения и состояния дорог обратились жители Стругокрасненского района к Александру Котову

19:49, 20 ноября 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов провел прием граждан в Стругах Красных 20 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, жители округа обратили его внимание на вопросы, связанные с качеством автомобильных дорог и водоснабжением.

Так, житель деревни Лудони Валентин Грищенко рассказал, что в расположенном на федеральной трассе населённом пункте идёт масштабный ремонт дорожного полотна, проведено освещение. Однако, сельчане обеспокоены состоянием муниципальной дороги – заасфальтированный съезд с трассы ограничивается «двумя метрами», далее к школе идёт разбитая улица. По словам местного жителя, подсыпки щебнем хватает ненадолго, а новый асфальт местные власти не обещают.

Заместитель главы районной администрации Сергей Андреев подтвердил, что лимиты на капитальный ремонт в 2020 году уже сформированы, но есть возможность подправить дорогу в текущем режиме, а основательные работы запланировать на более поздний срок. Александр Котов пообещал помочь в решении этого вопроса.

Кроме этого, Валентин Грищенко затронул тему водоснабжения. По его мнению, часть системы водоснабжения ещё прослужит долго, но водонапорную башню необходимо прочистить, а часть ржавых труб заменить на современные полиэтиленовые.

Глава городского поселения Струги Красные Владимир Михайловский согласился, что такие меры будут действенными, поскольку подобный опыт уже есть. Александр Котов предложил включить объект в программу «Чистая вода».

Продолжила тему водоснабжения жительница Новой Деревни Надежда Яковлева. По ее словам, общественный колодец несколько лет назад оказался на земельном участке, отданном в долгосрочную аренду. «Мы его красили каждый год, следили за чистотой, а теперь надо ходить на чужую территорию и разрешения спрашивать», - добавила она.

Сергей Андреев уточнил, что арендатор участка не против, чтобы жители деревни продолжали пользоваться колодцем, но старожилы настаивают, чтобы привычный всем порядок был восстановлен. Александр Котов согласился, что жители деревни имеют право пользоваться общим колодцем, и если решить конфликтную ситуацию по-соседски не удалось, необходима помощь представителей власти.

В ходе поездки председатель Собрания депутатов посетил Стругокрасненскую среднюю школу, где в этот день была открыта «Парта Героя», и осмотрел классы, оборудованные в рамках проекта «Цифровая образовательная среда». Отмечается, что в двух кабинетах выполнен ремонт и установлены интерактивные доски и ноутбуки.

Александр Котов обратил внимание, что один из обновлённых кабинетов был его классом, когда он пошёл в школу. «Надо же, в моем классе! А тогда здесь была доска, покрытая линолеумом», - поделился он воспоминаниями. Директор школы Ксения Долгашёва рассказала, что детям очень нравятся занятия, а учителям – новые возможности школы.

Начальник управления образования Татьяна Герасимова рассказала Александру Котову, что район попал в проект «Цифровая образовательная среда» в числе восьми муниципальных образований. В перспективе в деревне Новоселье и во Владимирском Лагере появятся две «Точки роста», ещё одна чуть позже – в Лудонях.