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Общество

Тартуский договор принадлежит истории – МИД России о территориальных претензиях Эстонии

Тартуский договор принадлежит истории, заявила официальный представитель ведомства министерства иностранных дел России Мария Захаров в ответ на территориальные претензии Эстонии. Ее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Сожалеем, что эстонское руководство вместо того, чтобы думать о нормализации отношений с Россией, продолжает делать все более провокационные и абсурдные заявления, - сказала Мария Захарова. - Подобная риторика отнюдь не способствует ни формированию позитивной повестки наших отношений, ни продвижению процесса ратификации двусторонних договоров».

Согласно Тартускому мирному договору, подписанному в 1920-м году, Эстонии отошли земли по берегу реки Нарва, часть из которых сейчас в настоящее время относится к Сланцевскому району Ленинградской области, а также город Печоры Псковской области с прилегающими к районному центру территориями. Затем эти земли вернулись в Россию после вхождения Эстонии в состав СССР. 

«Мы уже неоднократно отмечали, что эта тема закрыта раз и навсегда, обсуждать ее не намерены. Тартуский договор принадлежит истории», – добавила Мария Захарова. 

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