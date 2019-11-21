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Наталья Плявинская: В Псковской области сформировался пул собственных экспертов Росмолодёжи

«В этом году у нас есть некоторые успехи - количество федеральных экспертов Росмолодежи в регионе выросло, у нас сформировался пул собственных экспертов», - заявила начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская в прямом эфире проекта ПАИ-live 21 ноября. 

По словам Натальи Плявинской, пул экспертов полезен для Псковской области, поскольку они принимают участие в региональных проектах. Она также напомнила, что в регионе функционирует «Команда 2018», которая, благодаря гранту Росмолодежи, работает теперь не только в Пскове.

В Дно в этом году заработал филиал проектного офиса «Команды 2018», реализация проекта идёт при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В районах Псковской области с сентября заработали выездные трёхдневные проектные школы, которые проводят специалисты проектного офиса «Команды 2018» в Пскове.

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