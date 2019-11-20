Спектакль «Река Потудань» из Пскова приглашён на международный фестиваль искусств в Новосибирск
Спектакль Псковского академического театра имени А. С. Пушкина «Река Потудань», поставленный главным режиссёром театра Сергеем Чеховым по повести Андрея Платонова, станет участником международного Рождественского фестиваля искусств, который пройдет в Новосибирске со 2 по 14 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
За 25 лет проведения фестиваля участие в его программах приняли 190 театральных коллективов, а это около 200 тысяч человек. В этом году фестиваль примет 10 театров с 22 спектаклями и 5 музыкальных коллективов, которые дадут 10 концертов. Кроме того, 8 театров из Новосибирска представят 10 спектаклей в рамках своей программы. Всего запланировано 46 мероприятий на различных площадках.
Кроме псковского театра в фестивале в Новосибирске будут участвовать МХТ имени А. П. Чехова, Российский академический молодежный театр, Центр имени В. Мейерхольда, электротеатр «Станиславский», Театр взаимных действий, Олег Нестеров и группа «Мегаполис» из Москвы, арт-площадка «Станция» из Костромы, российско-германский проект Russian FarForY и Камерный театр из Воронежа.
«Для театра это будет заключительный аккорд этого нашего гастрольного года. За плечами «Золотая маска» в Москве, «Европейская весна» в Архангельске, Платоновский фестиваль в Воронеже, Восточный экономический форум во Владивостоке («Река Потудань»), «Реальный театр» в Екатеринбурге («Ревизор»), «Март.Контакт» в Могилеве («Каштанка»), «Артмиграция» в Москве, «Прорыв» в Петербурге («Гробница малыша Тутанхамона»), «КукАрт» в Петербурге («Год жирафа») и, наконец, Театральная Олимпиада в Севастополе («Отелло»). А еще гастроли - в Новороссийске, Великом Новгороде и Великих Луках», - написал на своей странице в Facebook арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин.
Новосибирские зрители увидят псковскую «Реку Потудань» 9 и 10 декабря в театре «Старый дом».
Режиссёр спектакля «Река Потудань» Сергей Чехов окончил Новосибирский государственный театральный институт и основал лабораторию «Асфальт-театр». В марте он стал лауреатом премии президента России для молодых деятелей искусств.