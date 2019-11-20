Спектакль «Река Потудань» из Пскова приглашён на международный фестиваль искусств в Новосибирск

11:58, 21 ноября 2019, ПАИ

Спектакль Псковского академического театра имени А. С. Пушкина «Река Потудань», поставленный главным режиссёром театра Сергеем Чеховым по повести Андрея Платонова, станет участником международного Рождественского фестиваля искусств, который пройдет в Новосибирске со 2 по 14 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

За 25 лет проведения фестиваля участие в его программах приняли 190 театральных коллективов, а это около 200 тысяч человек. В этом году фестиваль примет 10 театров с 22 спектаклями и 5 музыкальных коллективов, которые дадут 10 концертов. Кроме того, 8 театров из Новосибирска представят 10 спектаклей в рамках своей программы. Всего запланировано 46 мероприятий на различных площадках.

Кроме псковского театра в фестивале в Новосибирске будут участвовать МХТ имени А. П. Чехова, Российский академический молодежный театр, Центр имени В. Мейерхольда, электротеатр «Станиславский», Театр взаимных действий, Олег Нестеров и группа «Мегаполис» из Москвы, арт-площадка «Станция» из Костромы, российско-германский проект Russian FarForY и Камерный театр из Воронежа.

«Для театра это будет заключительный аккорд этого нашего гастрольного года. За плечами «Золотая маска» в Москве, «Европейская весна» в Архангельске, Платоновский фестиваль в Воронеже, Восточный экономический форум во Владивостоке («Река Потудань»), «Реальный театр» в Екатеринбурге («Ревизор»), «Март.Контакт» в Могилеве («Каштанка»), «Артмиграция» в Москве, «Прорыв» в Петербурге («Гробница малыша Тутанхамона»), «КукАрт» в Петербурге («Год жирафа») и, наконец, Театральная Олимпиада в Севастополе («Отелло»). А еще гастроли - в Новороссийске, Великом Новгороде и Великих Луках», - написал на своей странице в Facebook арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин.

Новосибирские зрители увидят псковскую «Реку Потудань» 9 и 10 декабря в театре «Старый дом».

Режиссёр спектакля «Река Потудань» Сергей Чехов окончил Новосибирский государственный театральный институт и основал лабораторию «Асфальт-театр». В марте он стал лауреатом премии президента России для молодых деятелей искусств.