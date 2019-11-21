ФОТОФАКТ: Псковичи выстроились в очередь за медсправками для водительских прав

14:15, 21 ноября 2019, ПАИ

В Пскове на улице Чудской в наркологическом диспансере выстроилась огромная очередь за получением медицинских справок для водительских прав по старым ценам. Об этом сообщают очевидцы в группе «Убитые дороги Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

С 22 ноября в России вступает в силу новый порядок медосвидетельствования водителей. В него добавляется исследование мочи и крови на предмет наркотиков и злоупотребления алкоголем. Стоимость соответствующих справок в отдельных регионах России вырастет с 200-1000 рублей до 5-6 тысяч рублей.

В здании псковского наркодиспансера висит объявление, что с 22 ноября стоимость комплексной услуги по получению медицинского заключения врача-психиатра и врача-нарколога будет составлять 1 тысячу 700 рублей. Как отмечают псковичи, ранее за такие заключения необходимо было платить 300 рублей.

Очереди за медицинскими справками для водительских прав образовались во многих городах России.