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Общество

ФОТОФАКТ: Псковичи выстроились в очередь за медсправками для водительских прав

Фото из группы «Убитые дороги Пскова» в социальной сети «ВКонтакте»

В Пскове на улице Чудской в наркологическом диспансере выстроилась огромная очередь за получением медицинских справок для водительских прав по старым ценам. Об этом сообщают очевидцы в группе «Убитые дороги Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

С 22 ноября в России вступает в силу новый порядок медосвидетельствования водителей. В него добавляется исследование мочи и крови на предмет наркотиков и злоупотребления алкоголем. Стоимость соответствующих справок в отдельных регионах России вырастет с 200-1000 рублей до 5-6 тысяч рублей.

В здании псковского наркодиспансера висит объявление, что с 22 ноября стоимость комплексной услуги по получению медицинского заключения врача-психиатра и врача-нарколога будет составлять 1 тысячу 700 рублей. Как отмечают псковичи, ранее за такие заключения необходимо было платить 300 рублей. 

Фото из группы «Убитые дороги Пскова» в социальной сети «ВКонтакте»

Очереди за медицинскими справками для водительских прав образовались во многих городах России.

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