Псковское агентство информации в прямом эфире покажет инаугурацию главы Пскова

09:53, 22 ноября 2019, ПАИ

Псковское агентство информации в прямом эфире покажет инаугурацию главы Пскова Елены Полонской. Церемония состоится 25 ноября в 10:00 в большом зале Городского культурного центра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Следить за церемонией онлайн можно будет на странице ПАИ-live.

Елена Полонская была избрана на этот пост на сессии Псковской городской Думы 13 ноября. Во время тайного голосования она получила наибольшее количество голосов. Её поддержали 22 депутата. Вторым претендентом на вакантную должность был депутат Григорий Турчин, который сам выдвинул свою кандидатуру. Он набрал лишь один голос.

Предыдущий руководитель муниципалитета Иван Цецерский в мае досрочно сложил свои полномочия, после этого и. п. главы города стала Елена Полонская.