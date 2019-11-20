6 человек привлекли к ответственности за кражи с объектов электроэнергетики в Псковской области

12:00, 22 ноября 2019, ПАИ

С начала года к уголовной ответственности за хищения с объектов электроэнергетики в Псковской области по решению судов привлечены 6 человек. Преступления в отношении имущества Псковского филиала «Россети Северо-Запад» были совершены в разное время, тем не менее, благодаря действиям сотрудников полиции в каждом случае удалось установить виновных и передать дела в суд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе энергокомпании. Со стороны электросетевого предприятия правоохранительным органам были предоставлены все необходимые данные.

Так, осенью этого года в Себеже мировой суд приговорил местного жителя по статье 158 УК РФ (кража) к обязательным работам за хищение проводов с линий электропередачи. Себежанин совершил две кражи в мае нынешнего года: на собственном автомобиле он подъезжал к воздушным линиям, тайно поднимался на опоры, используя лазы, и похищал металлические части энергооборудования. Всего было украдено более 200 килограммов стального провода и 8 траверсов. «Цена этих металлоизделий в скупке ничтожна, общая сумма иска едва превышает 11 тысяч рублей и по решению суда виновник обязан возместить весь ущерб. Учитывая все смягчающие обстоятельства, суд приговорил себежанина к 300 часам обязательных работ. Но после отбытия наказания этот человек на всю жизнь получит пятно на биографии - факт судимости за уголовное преступление№, - отметили в пресс-службе энергокомпании.

Два жителя Новосокольнического района были осуждены за совершение трёх краж проводов с воздушных линий электропередачи. «Один поднимался на опоры с помощью страховочного пояса и монтерских лазов и плоскогубцами срезал провода, а второй в это время на земле подбирал и сматывал украденный алюминий», - рассказали в псковском филиале. В результате кражи объект энергетики был приведён в негодное для эксплуатации состояние, было прекращено электроснабжение частных домов, которые получали энергию с расхищенной линии.

Суд квалифицировал действия преступников как кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору. «Целью преступных действий двух жителей Новосокольнического района было незаконное обогащение, но теперь им придется заплатить самим. Всего они похитили провода на 20 тысяч рублей, но суд, учитывая все смягчающие обстоятельства, назначил каждому из виновных меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 000 рублей. Штраф нужно уплатить в течение полугода с момента приговора, в противном случае грозит привлечение к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ», - подчеркнули в пресс-службе.

Двух жителей Невеля судили за кражу проводов, совершённую ещё в 2017 году. Суд обязал мужчин возместить ущерб и отправил их на обязательные работы. За кражу проводов в 2018 году понёс наказание житель Великих Лук: ему назначили два года исправительных работ с удержанием 10 процентов в доход государства.

В Службе безопасности Псковского филиала «Россети Северо-Запад» подчеркнули, что по каждому выявленному факту хищения с объектов электросетевого предприятия направляется информация в местные отделы полиции. Правоохранители и энергетики регулярно проверяют пункты приёма цветного металла. В энергокомпании отметили, что хищение элементов энергооборудования квалифицируется как уголовное преступление и преследуется по закону, так как злоумышленники своими действиями оставляют без света целые населенные пункты и социально-значимые объекты. Помимо этого, действующее оборудование, находящееся под напряжением, представляет собой смертельную опасность.

Служба безопасности Псковского филиала призывает жителей Псковской области сообщать по телефону (8112) 59-73-45 о фактах хищения электроэнергии или электросетевого оборудования, информировать о подозрительных людях, вмешивающихся в работу энергообъектов.