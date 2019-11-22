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Общество

Генпрокуратура назвала ошибкой решение Минздрава изменить условия получения медсправки водителями

Генеральная прокуратура выступила с критикой решения Минздрава о новых требованиях при получении медсправки водителями. «Видимо, Минздрав совершил ошибку», - заявил первый заместитель руководителя ведомства Александр Буксман, сообщает РИА Новости.

Он также добавил, что данная «ошибка будет исправлена».

Именно Александр Буксман разъяснил причину появления данной инициативы. Ранее ведомство выходило с обращениями к Минздраву, МВД и правительству РФ рассмотреть алгоритм, при котором МВД и ГИБДД получали бы данные о водителях, состоящих на учете в медучреждениях с диагнозом «наркомания» или «алкоголизм». На данный момент такие сведения при выдаче водительских удостоверений не передают. «Мы об этом информировали с тем, чтобы эту проблему решить комплексно. Раз и навсегда», - отметил он.

Именно поэтому Минздрав решил ввести дополнительные требования при получении медсправок — анализы мочи и крови, которые позволили бы получить представление о нарко- и алкозависимости человека. Однако это привело в ряде регионов к повышению стоимости самой справки в десятки раз, медики профильных учреждений включили в счет проведение дополнительных анализов. Следствием стал ажиотаж в коридорах больниц и диспансеров, водители торопились до введения в действие новых правил пройти медосмотр и сэкономить деньги.

Глава государства Владимир Путин подверг критике предложение Минздрава и ведомство отложило введение новых правил.

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