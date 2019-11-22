«Аванпост» Егора Баранова: внимание, случился киберпанк

20:41, 22 ноября 2019, ПАИ

В прокат вышла картина «Аванпост» Егора Баранова: фантастический блокбастер о киберпанковской Москве и противостоянии неведомому врагу, с Пётром Фёдоровым, Алексеем Чадовым и Лукерьей Ильяшенко в главных ролях. Почему «Аванпост» обречен на провал, рассказывает Муслим Камалов.

Недалекое будущее. В мире наконец-то настает момент, когда внезапно «что-то происходит» и Земной шар погружается во тьму: аристократы, например, не успевают приземлиться на самолете в Париже, скромная семья в Кировской области, не доев даже только что приготовленный суп, тоже куда-то исчезает. Кажется, неминуемый Конец Света наступил, но, правда, не везде - небольшой кусочек Европы и центральной России (в основном это, естественно, Москва) остались с электроэнергией и средствами к существованию. «Выжившие» страны объединились в «Круг жизни», за пределами которого - карантинная зона.

Где-то под Москвой созданы военные аванпосты, в одном из таких служат вместе Олег (Алексей Чадов) и Юра (Пётр Фёдоров). Первый - богатенький папенькин сынок, бравый вдвшник; второй - таксист, живущий с больной мамой, но тоже, очевидно, что в прошлом универсальный солдат. Почти месяц спустя после случившегося, их командир, майор Долматов (Константин Лавроненко) поручает отряду важную миссию - обследовать ближайшие карантинные окрестности чтобы наконец-то разобраться, что же все-таки произошло и остался ли кто-то в живых. К подразделению военных прибивается миловидная журналистка Оля (Светлана Иванова).

«Аванпост» режиссера Егора Баранова (франшиза «Гоголь»), вышедший практически уже в конце ноября, открывает жаркий сезон предновогодних (а потом, естественно, праздничных) лент, в то время как Минкульт во всю готовится расчистить прокат от «бездарных зарубежных картин»: не дай Бог еще какой кинокомикс пролезет под Новый год. Фильм Баранова, судя по всему, задумывался неким новогодним аперитивом перед «основным блюдом»: через месяц-два кинотеатры в России будут кормить зрителей сиквелом «Притяжения», еще одним новогодним выпуском «Полицейского с Рублевки» (в этот раз без Петрова) и, конечно же, военно-патриотическим десертом в виде «Ржева» и помпезного «Союза спасения». Но в конечном итоге «Аванпост» совсем не готовит нас к новейшим «прорывным» российским премьерам, скорее фильм действует ровно наоборот - внушает знакомое уже чувство отвращения, от которого отечественные зрители с недавнего времени начали избавляться.

Причины, по которым «Аванпост» в плохом смысле слова выбивается из строя адекватных российских лент последнего времени, лежат на поверхности, сразу же бросаются в глаза и беспощадно их режут. Одна из них, самая очевидная, - неспособность отечественных авторов придумать и неординарно изобразить ближайшее российское будущее - раскрывается в первых же сценах. Вот перед нами Москва, похорошевшая при Собянине, но теперь же гниющая в неоне уже, видимо, при Николасе Виндинге Рефне и Ридли Скотте, этот мир обречен настолько, что даже «Пятерочка» больше не выручает. Среди всего этого тлена нескончаемый дождь барабанит в панорамное окно квартиры героя Чадова, актера, которого уже мало кто помнит, таких, как известно, теперь реанимирует стриминговый сервис Premier. Олег (Чадов), безусловно, в этот момент стоит и светит подкрашенным тем же модным неоном хозяйством и прищурившись смотрит прямо в кубриковский красный глаз подлетевшего к окну дрона с настолько многозначительным взглядом, что вот-вот просверлит экран. Герой Чадова - храбрый и благородный вдвшник, отслуживший год, это персонаж, олицетворяющий бренд «Армия России» в виде плаката «Ты нам нужен!»: Олег невероятно крут и богат, с ним после первого свидания готовы лечь в койку местные красотки и покувыркаться в нелепом рапиде. «Хотите так же - вступайте в ряды вооруженных сил!», - как бы говорит нам фильм-агитка Баранова.

С персонажем Федорова дела обстоят немного иначе: он не настолько крут, вовсе не богат, молчалив и угрюм, подрабатывает таксистом, ютится в маленькой квартирке с больной мамой. Да, прямо как еще один недавний несчастный одиночка. До параллелей с «Джокером» тут, к счастью, дело совсем не доходит, но зато здесь постоянно посягают на рыб покрупнее: под прицел для цитат и отсылок в «Аванпосте» попадает, например, «Таксист» Скорсезе, «Бешеные псы» Тарантино, «Бегущий по лезвию» Скотта и, внезапно, «Иваново детство» Тарковского. Из таких оммажей, собственно, и построен «Аванпост», сделано это вовсе не для публики, а скорее для бахвальства насмотренностью авторов. Либо Егор Баранов просто проиграл с кем-то спор. Во всяком случае в чемпионате по киноцитатам «Аванпосту» бы без раздумий присудили первое место.

За толстым слоем цитат режиссер пытается все-таки предоставить нам то, ради чего все затевалось - крепкий фантастический триллер. В какие-то моменты «Аванпост» пытается быть похожим не только на короткометражки Нила Бломкампа, но и вдруг на «Притяжение» Федора Бондарчука: в фильме Баранова можно найти похожие народные волнения (правда в толпах не спрашивают про Руса), межпланетный расизм, но вот отчетливых противников в «Аванпосте», правда, нет. Против кого идет война? За что отдают свои жизни солдаты? На эти вопросы Баранов ответит, пожалуй, в самом худшем финале за всю историю российских блокбастеров, где не только в нелепой схватке сразятся двое инопланетных бритых Электроников, но и выяснится, что как таковых «захватчиков Земли» вовсе не существует. Здесь начинается авторское, так сказать, высказывание, самое очевидное, которое только могло быть: человечество обречено на погибель, оно само себя истребит поскольку только и может что беспорядочно размножаться да убивать. Только это все доставлено в голову зрителя не через какую-либо минимальную метафору, а сказано прямым текстом: «Аванпост» вообще, судя по всему, рассчитан на максимально пустоголовую аудиторию - в фильме будет разжеван каждый шаг, проговорены даже самые очевидные вещи, происходящие на экране в момент монолога героя. Есть, конечно, теория немного лучше: фильм можно воспринять как историю противостояния столичных и лимиты, которая в этом случае скорее поналетела, чем понаехала. Но вряд ли авторы столь бестолкового фильма закладывали в него именно такую идею.

Над экшн-сценами картины создатели тоже поленились поработать чуть усерднее. По большей степени они представляют собой сцены с беспорядочной стрельбой сначала в стадо медведей, потом просто в темноту, ну а уж после в толпы «зомбированных» людей. Да, вероятно, Баранов пользуется популярным приемом «невидимой угрозы» для пущего напряжения, но реализован такой метод намного хуже, чем в том же «Монстро» Мэтта Ривза или, скажем, «Таинственном лесу» Шьямалана. В остальном весь экшн с бестолковыми и бездарно поставленными перестрелками, если кратко и точно - тот еще страшный сон Майкла Мана.

«Аванпост» Егора Баранова — это воплощение безнадеги российского кинематографа и блокбастеров в частности, сто шагов назад: фильм снова возвращает зрителям скепсис, заставляет с недоверием поглядывать в сторону отечественных картин, где за бесконечными цитатами к культовым лентам не удается разглядеть оригинального, захватывающего и в то же время умного масштабного боевика. Да, здесь произошел отечественный киберпанк, но не случилось прорыва, на который рассчитывали: сценарий, как и, кстати, все диалоги в нем, могли бы отшлифовать получше, некоторые линии дописать, а в итоге приходится любоваться бездушными красивыми картинками, за которыми не стоит ничего кроме звенящего пафоса и слоу-мо, которым в отечественном кино для зрелищности снова изрядно злоупотребляют. Из Чадова пытаются сделать Гослинга, из Федорова - внезапно, полковника Уолтера Курца, но что-то не особо клеится. «Аванпост» выглядит как дешевая книжная фантастика для подростков с плохо нарисованным солдатом на обложке, это, к тому же, скорее, наш неудавшийся ответ такой же неудавшейся «Битве за Лос-Анджелес» Джонатана Либесмана. Одновременно с этим у «Аванпоста» все-таки есть одно достижение: он с легкостью отвечает на один важный вопрос - существует ли худшая версия «Прометея» Ридли Скотта? С полной уверенностью говорим - существует.