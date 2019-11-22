Девятиклассник из Опочки стал победителем чемпионата «Абилимпикс»

15:37, 22 ноября 2019, ПАИ

Ещё один школьник из Псковской области одержал победу в национальном чемпионате «Абилимпикс», сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. Первое место в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» занял девятиклассник Дмитрий Бондарев. Он учится в Опочецкой специальной школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья.

«Дмитрий — почти отличник, у него всего одна «четверка» по математике. Он очень трудолюбивый и исполнительный, один из лучших на уроках по профессиональному мастерству», — рассказала директор школы.

Ранее победителем национального чемпионата «Абилимпикс» в компетенции «Гончарное дело» стал учащийся специальной школы № 7 для слабовидящих и слепых детей Центра специального образования № 1 Евгений Богданов.

На финальные испытания чемпионата в этом году отправились 11 представителей Псковской области. Конкурсная программа включает в себя соревнования по 65 профессиональным компетенциям, в которых участвуют 830 человек.