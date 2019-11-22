Тематические уроки по сортировке бытовых отходов разработают в Псковской области

16:11, 22 ноября 2019, ПАИ

Тематические уроки по сортировке бытовых отходов готова разработать для школ Псковской области педагог из Невеля, мать шестерых детей Анастасия Петрова. Использовать свои знания она предложила на традиционной встрече многодетных семей с губернатором региона Михаилом Ведерниковым накануне Дня матери (24 ноября). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Глава региона поддержал предложение Анастасии Петровой. «С вами свяжется представитель регионального оператора, чтобы совместно со специалистами наших профильных комитетов разработать отдельную образовательную программу, которая познакомила бы школьников со столь важной темой. Такие знания надо прививать с малых лет», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Ранее директор компании «Экопром» — регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст предложил менять сознание псковичей относительно раздельного сбора мусора. «Раздельный сбор мусора должен стать модным, ведь это же прямая забота об экологии. Это прежде всего изменение сознания людей, процесс, конечно, небыстрый, но заниматься этим надо. Тиражировать такой образ жизни в том числе через СМИ", - сказал он.