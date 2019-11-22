В Псковской области проект «Подарок новорожденному» станет программой

15:58, 22 ноября 2019, ПАИ

В Псковской области обсуждается возможность переформатировать проект «Подарок новорожденному» в региональную программу. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников. «На встречах с депутатами областного Собрания достигнута договоренность, что с 2020 года проект станет региональной программой, которую будет реализовывать область», - сказал он на встрече с многодетными матерями в канун Дня матери.

Встреча прошла 22 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Проект появился в 2019 году и его инициатором стал глава региона. На данный момент куратором выступает Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». У проекта три партнера.

Всем семьям, в которых в 2019 году на свет появился малыш, вручают памятную медаль и сертификат. Воспользоваться им можно при покупке необходимых для ребенка предметов: от памперсов и одежды до коляски и кроватки.