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Общество

В Псковской области проект «Подарок новорожденному» станет программой

В Псковской области обсуждается возможность переформатировать проект «Подарок новорожденному» в региональную программу. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников. «На встречах с депутатами областного Собрания достигнута договоренность, что с 2020 года проект станет региональной программой, которую будет реализовывать область», - сказал он на встрече с многодетными матерями в канун Дня матери.

Встреча прошла 22 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Проект появился в 2019 году и его инициатором стал глава региона. На данный момент куратором выступает Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». У проекта три партнера.

Всем семьям, в которых в 2019 году на свет появился малыш, вручают памятную медаль и сертификат. Воспользоваться им можно при покупке необходимых для ребенка предметов: от памперсов и одежды до коляски и кроватки.

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