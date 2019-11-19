Ралли «Псков Ганзейский» самым ярким событием сезона назвал призёр российских и европейских гонок

09:56, 23 ноября 2019, ПАИ

Ралли «Псков Ганзейский» самым ярким событием гоночного сезона 2019 года назвал победитель этапов российских и европейских чемпионатов, серебряный призёр Чемпионата России по ралли 2018 года Артур Мурадян. Об этом он заявил в интервью раллийному порталу wrc-info.ru.

Отвечая на вопрос о самом ярком моменте сезона, Артур Мурадян сказал, что, в первую очередь, запомнится гонка на псковской трассе. «Мне очень понравился и уровень организации соревнований, и уровень подготовки городского спецучастка, и в целом работа организаторов гонки «Псков Ганзейский», - подчеркнул пилот.

Ралли «Псков Ганзейский» состоялось 27-28 сентября. Оно проходило в статусе финального этапа Кубка России по ралли.

На старт гонки вышли более 60 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Уфы, Екатеринбурга, Якутска, Екатеринбурга, Челябинска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Ярославля, Смоленска, Нижнего Новгорода, Ижевска, Перми, Минска (Белоруссия). Впервые на ралли в Пскове был организован городской скоростной участок, результаты которого шли в зачёт гонки. Он прошёл вечером 27 сентября в центре города.

Основным соревновательным днём было 28 сентября. Гонка отметилась большим количеством сходов: финишировать не смогли более 20 экипажей.

Экипаж Артура Мурадяна и Павла Челебаева (Жигулёвск, Москва) завоевал «серебро» в абсолютном зачёте ралли «Псков Ганзейский».