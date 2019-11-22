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Двух таджиков незаконно зарегистрировала в своём доме жительница Бежаниц

Жительница посёлка Бежаницы подозревается в фиктивной регистрации в своём доме двух иностранцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что 63-летняя безработная женщина 31 октября фиктивно зарегистрировала у себя в доме на улице Смольной двух граждан Таджикистана. При этом фактически они там не проживали. Женщина дала признательные показания.

По данному факту полицейские проводят проверку.

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