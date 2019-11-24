Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с Днём матери

11:12, 24 ноября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram поздравил жительниц региона с Днём матери, который отмечается 24 ноября. «Спасибо за вашу любовь, терпение и заботу», – поблагодарил глава региона.

Михаил Ведерников напомнил, что преддверии праздника встретился с многодетными матерями. «Наши женщины умеют удивить! Опекунство над 10 детьми, семья с 7 ребятами, которые добиваются высоких успехов в учёбе и спорте, 5 детей… У меня трое, но и мне подчас сложно представить, как в такой большой семье удаётся сохранять гармонию, порядок и уют, а мамам всё успевать», – отметил губернатор.

«Однако они не просто справляются, но и находят время на новые инициативы, участие в конкурсах, беспокоятся о других многодетных семьях нашего региона. Такие люди действительно вдохновляют!» – добавил Михаил Ведерников.