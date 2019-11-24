Руководство «Титан-Полимера» ответило на критику псковского промышленника

15:19, 24 ноября 2019, ПАИ

В рамках открытой встречи с жителями Псковской области руководство «Титан-Полимера» дало ответы на десятки вопросов». Один из них был задан псковским промышленником Игорем Савицким, владельцем ряда промышленных предприятий, имеющих высокий класс экологической опасности, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он назвал представленный «Титан-Полимером» проект «молочными реками и кисельными берегами», слишком все, по его словам, просто. «Я учил, что такое химический комбинат. Аварии будут всегда. Какой-то человек нарушит какой-то процесс...» - строил он предположения.

Игорь Савицкий предложил посмотреть на аналогичные производства по России, изучить их опыт, особенно обратить внимание на класс опасности производств. По его словам, он не поверит в экспертизу пока сам не познакомится с документами и расчетами. Представители «Титан-Полимера» уточнили, что с понедельника документы будут представлены на сайте компании, а также в общественной приемной, и с ними может познакомиться любой желающий.

Между тем возникли вопросы к самому Игорю Савицкому. Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная поинтересовалась классом опасности у предприятий промышленника.

«Завод механических проводов - он второго класса экологической опасности. У него 500 метров охранная зона», - ответил Игорь Савицкий и рассказал, как был вынужден отказать предпринимателю, готовому на его площадях запустить производство алюминия, а это 1 класс опасности.

«Он обиделся», - добавил промышленник.

«Что касается «Пластпрома», то это очень современное предприятие, выбросов никаких нет. Оно производит стирол. Остаточного стирола в среде нет, - заявил он. - Стирол очень опасен. Поэтому все сырье проходит проверку».

Присутствующие поинтересовались, были ли аварии на производстве, и Игорь Савицкий заверил, что их не было, но продолжил настаивать на том, что «Титан-Полимер» должен быть вынесен как можно дальше от Пскова, умолчав, что его предприятия находятся в границах города.

В ответ на эти реплики директор «Титан-Полимера» Герман Петрушко еще раз проговорил основные тезисы презентации, представленной 24 ноября псковичам.

«Мы сегодня строим предприятие, которое имеет замкнутый цикл, это современнейшие технологии по производству полиэтилентерефталатов – это благородный пластик, который разрешён всеми законодательствами, медицинскими заключениями всего мира», - сказал он и добавил, что эти вещества разрешены к контакту с пищевыми продуктами, используются в медицине.

«Это нитки, которыми шьют на операционном столе, это протезы, которые делают человеку», - уточнил он, заверив, что на всех этапах производства будут соблюдаться жесточайшие требования к вопросам безопасности, в том числе, в организации труда.

Еще в мае 2019 года руководство предприятия предлагало заключить с Игорем Савицким «мирное» соглашение. По словам представителей компании, основной причиной выпадов псковского промышленника в адрес авторов нового проекта по созданию завода в «Моглино» является опасение потерять квалифицированные кадры. Игорь Савицкий полагает, что новое производство станет причиной оттока спецалистов с его предприятий.