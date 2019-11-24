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Общество

Руководство «Титан-Полимера» заявило о готовности участвовать в псковских социальных проектах

Предприятие «Титан-Полимер» готово участвовать в псковских социальных проектах, в том числе, инициированных молодежью. Об этом 24 ноября на встрече с представителями общественности заявил директор завода Герман Петрушко, передает корреспондент Псковского агентства информации. 

Он отметил, что у самого предприятия выработан большой пакет социальных мер поддержки персонала. При организации труда значительное внимание будет уделяться соблюдению графика работы, условий безопасности, будет проводиться медицинский осмотр сотрудников, организовано питание для них. Но предприятие не будет ограничиваться только внутренней работой в данном направлении. 

Представительница Молодежного совета Псковского района поинтересовалась участием предприятия в проектах социальной направленности, которые реализуются в регионе. В качестве примера она привела молодежные проекты, помощь детским садам Псковского района и Тямшанской гимназии, находящейся на территории муниципалитета. 

Герман Петрушко заверил, что район вправе рассчитывать на такую помощь, предприятию интересно сотрудничество с молодежью в данном формате. 

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