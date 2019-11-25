0
13:53
Семинар Псковского регионального отделения «Единой России» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:34
Инаугурация главы Пскова Елены Полонской (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10:28
Михаил Ведерников рекомендовал Елене Полонской чутко реагировать на обращения псковичей
10:01
Началась прямая видеотрансляция инаугурации главы Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
15:41
Добиваться решения проблем на местах, не дожидаясь «Прямой линии», призвал президент единороссов
13:30
Псковская делегация во главе с губернатором участвует в съезде «Единой России»
12:08
Глава Новоржевского района предложила ликвидировать отдел по сельскому хозяйству
Еще новости
Политика

Михаил Ведерников рекомендовал Елене Полонской чутко реагировать на обращения псковичей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожелал новому главе Пскова Елене Полонской мудрости, слаженной работы в команде депутатов городской Думы и чуткости в реагировании на обращения псковичей. Об этом с церемонии инаугурации градоначальника, которая состоялась в Городском культурном центре 25 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.  

Михаил Ведерников подчеркнул, что должность главы Пскова - «огромная ответственность и необходимость постоянно работать на благо жителей города».

Глава региона также поблагодарил депутатов, которые «показали, что, несмотря на разность политических взглядов, готовы объединяться и принимать решения в пользу жителей». «Это важно», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников вручил Елене Полонской 15 пунктов-наказов для работы на благо жителей Пскова и Псковской области.

Елена Полонская была избрана на этот пост на сессии Псковской городской Думы 13 ноября. Во время тайного голосования она получила 22 голоса.  До этого момента она была  и. п. главы города. Этот пост Елена Полонская заняла после того, как в мае досрочно сложил свои полномочия предыдущий руководитель муниципалитета Иван Цецерский.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>

Семинар Псковского регионального отделения «Единой России» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 ноября 2019
Семинар Псковского регионального отделения «Единой России» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Инаугурация главы Пскова Елены Полонской (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 ноября 2019
Инаугурация главы Пскова Елены Полонской (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников рекомендовал Елене Полонской чутко реагировать на обращения псковичей
25 ноября 2019
Михаил Ведерников рекомендовал Елене Полонской чутко реагировать на обращения псковичей
Началась прямая видеотрансляция инаугурации главы Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
25 ноября 2019
Началась прямая видеотрансляция инаугурации главы Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Добиваться решения проблем на местах, не дожидаясь «Прямой линии», призвал президент единороссов
23 ноября 2019
Добиваться решения проблем на местах, не дожидаясь «Прямой линии», призвал президент единороссов
Псковская делегация во главе с губернатором участвует в съезде «Единой России»
23 ноября 2019
Псковская делегация во главе с губернатором участвует в съезде «Единой России»
Глава Новоржевского района предложила ликвидировать отдел по сельскому хозяйству
22 ноября 2019
Глава Новоржевского района предложила ликвидировать отдел по сельскому хозяйству 2
Псковское агентство информации в прямом эфире покажет инаугурацию главы Пскова
22 ноября 2019
Псковское агентство информации в прямом эфире покажет инаугурацию главы Пскова

Идет загрузка...