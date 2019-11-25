Михаил Ведерников рекомендовал Елене Полонской чутко реагировать на обращения псковичей

10:28, 25 ноября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожелал новому главе Пскова Елене Полонской мудрости, слаженной работы в команде депутатов городской Думы и чуткости в реагировании на обращения псковичей. Об этом с церемонии инаугурации градоначальника, которая состоялась в Городском культурном центре 25 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников подчеркнул, что должность главы Пскова - «огромная ответственность и необходимость постоянно работать на благо жителей города».

Глава региона также поблагодарил депутатов, которые «показали, что, несмотря на разность политических взглядов, готовы объединяться и принимать решения в пользу жителей». «Это важно», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников вручил Елене Полонской 15 пунктов-наказов для работы на благо жителей Пскова и Псковской области.

Елена Полонская была избрана на этот пост на сессии Псковской городской Думы 13 ноября. Во время тайного голосования она получила 22 голоса. До этого момента она была и. п. главы города. Этот пост Елена Полонская заняла после того, как в мае досрочно сложил свои полномочия предыдущий руководитель муниципалитета Иван Цецерский.