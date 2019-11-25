Четыре инвестпроекта одобрил наблюдательный совет «Моглино»

18:06, 25 ноября 2019, ПАИ

Четыре инвестиционных проекта одобрил наблюдательный совет особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», заседание которого состоялось 25 ноября под председательством заместителя губернатора Псковской области Нинель Салагаевой.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, один из проектов - «Вест Юником» представил генеральный директор компании Сергей Соколов. В «Моглино» планируется запустить производство высоковольтных кабелей, которое будет ориентировано в первую очередь на экспорт. Объем финансирования — 1,1 млрд рублей. На проектную мощность предприятие планирует выйти через два года. Инвестор готов создать 110 рабочих мест.

Компания «Техмастер» хотят перенести в «Моглино» предприятия по производству выхлопных систем. По словам исполнительного директора компании Кирилла Шипоты, площадка особой экономической зоны выбрана из-за ориентации бизнеса на импорт сырья и экспорт готовой продукции в Европу. В «Моглино» готовится возведение здания площадью 7 тысяч квадратных метров, где разместятся производство и склады готовой продукции. В производство планируется инвестировать около 200 млн рублей, большая часть которых будет направлена на закупку нового оборудования. Компания уже приобрела современные станки из Южной Кореи стоимостью 65 млн рублей.

Еще одна компания — «Корпорация Ленлес» — планирует запустить в особой экономической зоне в Псковском районе современное производство по пропитке деревянных опор линий электропередач, шпал и древесных стройматериалов. Общий объем инвестиций — около 1 млрд рублей. Генеральный директор предприятия Юрий Шитов заявил, что подобная продукция востребована как за рубежом, так и в России. «Специальный способ пропитки повышает срок службы древесины до 40 лет», — заметил Юрий Шитов.

Он также рассказал, что планируется открыть два смежных предприятия, где будут использоваться отходы основного производства. «Из коры мы будем производить топливные брикеты, а из сосновой щепы — экологически чистые панели. Отечественный рынок станет приоритетным для их реализации», — рассказал Юрий Шитов.

Кроме того, члены Наблюдательного совета рассмотрели и проект компании «Сибирский гостинец» по созданию инженерно-исследовательского центра. Гендиректор организации Дмитрий Ходас рассказал, что на его базе будет производиться мелкосерийная сборка оборудования, необходимого для развития отрасли. В проект планируется вложить более 120 млн рублей, большая часть которых — собственные средства.

Все проекты получили положительное заключение Наблюдательного совета. По итогам рассмотрения стороны заключили соглашения о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ ППТ «Моглино». Подписи под документами поставили представители организаций и руководитель ОЭЗ Андрей Яковлев. После необходимой доработки и корректировки инвестиционные проекты будут рассмотрены на Экспертном совете ОЭЗ «Моглино».