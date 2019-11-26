26 ноября Псковский музей-заповедник закрыт для посетителей

09:41, 26 ноября 2019, ПАИ

26 ноября Псковский музей-заповедник закрыт для посетителей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея. На объектах учреждения объявлен санитарный день.

Уже 27 ноября экспозиции заповедника вновь откроются для псковичей и туристов. Время работы его филиалов можно уточнить здесь.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря меняются правила и маршрут посещения Псковского кремля. Теперь вход для экскурсоводов с группами будет платным.