26 ноября Псковский музей-заповедник закрыт для посетителей
26 ноября Псковский музей-заповедник закрыт для посетителей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея. На объектах учреждения объявлен санитарный день.
Уже 27 ноября экспозиции заповедника вновь откроются для псковичей и туристов. Время работы его филиалов можно уточнить здесь.
Ранее сообщалось, что с 1 декабря меняются правила и маршрут посещения Псковского кремля. Теперь вход для экскурсоводов с группами будет платным.