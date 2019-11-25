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Общество

Несколько способов для оплаты работы в Псковском кремле предложат экскурсоводам

Экскурсоводам предложат несколько способов для оплаты их работы на территории Псковского кремля.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Плата за проведения экскурсий или интерактивных программ вводится с 1 декабря. Внести её можно будет двумя способами: с помощью безналичного расчёта раз в месяц (при условии заключения договора с музеем) или наличными в кассе в башне Святых ворот. На территории Псковского кремля каждый экскурсовод получит наклейку, которую необходимо разместить на видном месте. Наклейка является одноразовой. На ней будет указана дата посещения Псковского кремля.

Ранее уже сообщалось, что в Псковском кремле вводится новая платная услуга «Право проведения экскурсии на территории Псковского кремля». И. о. директора Псково-Изборского объединённого музея-заповедника Александр Голышев пояснял, с чем связаны нововведения.

С этого же момента изменится маршрут движения туристов и экскурсионных групп. Вход на территорию будет осуществляться через башню Святых ворот, выход – через калитку в зеленых кованых воротах.

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