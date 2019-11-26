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Общество

К акции «Подарок новорожденному» присоединился ещё один великолукский магазин

Список партнеров акции «Подарок новорожденному» пополнил магазин «Гном», расположенный в Великих Луках на проспекте Ленина, 42/34. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Теперь реализовать подарочный сертификат можно в четырех магазинах: «Планета детства» (Псков, улица Яна Фабрициуса. 5а), «Cool Kids» (Псков, улица Труда, 54) и «Карапузик» (Великие Луки, улица Зверева, 30/25). Сведения о них размещены на сайтах региональных комитетов по здравоохранению и по социальной защите в разделе «Акция «Подарок новорожденному», на сайте благотворительного Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» в разделе «Проекты фонда». По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 8 (911) 366-60-11 и 8 (81153) 6-91-69. Информация также размещена в группе магазинов в социальных сетях.

Региональная акция была инициирована губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в качестве дополнительной меры поддержки материнства и детства. Подарочные наборы вручают всем семьям, в которых дети родились с 1 января 2019 года. Родители новорожденных получают сертификат номиналом 5 тысяч рублей от Фонда развития Псковской области, поздравительную открытку и памятную медаль «Рожденному на земле Псковской». На медали есть место для гравировки имени и даты рождения малыша, которую можно сделать бесплатно.

Недавно Михаил Ведерников встречался с многодетными матерями и сообщил, что проект «Подарок новорожденному» с 2020 года станет региональной программой, реализацией которой займётся область.

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