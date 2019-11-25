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Приговорённому к 14 годам тюрьмы за попытку убийства в Тверской области псковичу не удалось смягчить наказание

Жителю Псковской области, который был приговорён к 14 годам лишения свободы за хранение оружия и угрозу убийством, не удалось обжаловать приговор. Апелляционная инстанция оставила в силе решение Торопецкого районного суда Тверской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Торопецкого суда.

Преступление пскович совершил летом 2018 года. На автомашине, в которой лежал заранее приготовленный и завернутый в черный полиэтиленовый пакет обрез охотничьего ружья, мужчина приехал на автостоянку общего пользования в Торопецком районе Тверской области. На лестнице, ведущей к беседке, пскович потребовал от ранее незнакомого ему мужчины идти в лес, а когда тот отказался, выстрелил ему в грудь из обреза в близкого расстояния.

Пострадавший упал в канаву, а потом встал и пошёл к трассе М9 «Балтия», где стал останавливать проезжавшие мимо автомобили. В итоге мужчине оперативно оказались медицинскую помощь, что позволило ему выжить.

Стрелявший с места происшествия скрылся, но позже был задержан.

Кроме 14 лет тюрьмы, по решению суда, псковичу назначен штраф в размере 40 тыс. рублей, также он ограничен в свободе на 1 год и 6 месяцев. Основную часть наказания мужчине предстоит отбывать в колонии строгого режима.

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