Впервые и вновь: Будущие архитекторы и дизайнеры из ПсковГУ осваивают науки «в поле»

13:09, 27 ноября 2019, ПАИ

Уютный аромат корицы. Резные новогодние украшения в виде елей, звёзд и полумесяцев на окнах. Чай и шоколадные конфеты. Несколько человек за большим столом. Вы ошиблись если подумали, что это описание очередной городской кофейни накануне праздников. На самом деле именно так выглядит пространство эксперимента. В качестве экспериментаторов заявлены студенты с кафедры промышленного и гражданского строительства (ПГС) и кафедры дизайна института инженерных наук ПсковГУ, действующие проектировщики и управление архитектуры и градостроительства администрации Псковской области. Необычно, правда?

Шесть студентов IV курса решились пройти интенсивный полугодовой практикум (финиш в мае) под попечительством профессионалов из компании «Псковжилстрой». Никаких тебе монотонных лекций, тонны конспектов и бесконечной теории из учебников. Только практика, только хардкор. И чаепитие в перерывах. Здесь есть даже своя «Библия» - книга «Строительное проектирование» Эрнста Нойферта.

Участники еженедельных встреч называют свои занятия стратегическими сессиями. На каждую такую сессию к студентам приходят сразу несколько специалистов, которым есть чем поделиться с молодыми умами. В числе наставников - архитекторы-проектировщики Екатерина Филиппова и Екатерина Скачкова, архитектор-дизайнер Сергей Станкевич, дизайнер Екатерина Коваль и руководитель профильного управления в администрации региона (главный архитектор Псковской области) Евгений Шапкин.

После установочной сессии в первый вторник ноября очередное занятие непрерывной практики также решено было провести во вторник, 26 ноября, посвятив его основным технологическим этапам строительства многоквартирного дома и тому, чем занимается каждый участник этого процесса.

У ребят впереди 190 часов совместной работы с профессионалами. Плюс, конечно, время на самоподготовку. Набираясь опыта, будущие специалисты набирают ещё и материалы для написания диплома. У кого-то это будет тема по архитектуре, у кого-то по разработке конструкций для многоквартирного жилого дома, кто-то займётся благоустройством вокруг него, кто-то представит готовые идеи для отделки квартир.

«Выигрывают все, - уверен Евгений Шапкин. - Во-первых, студенты делают диплом на реальном объекте, получают опыт и знания у отличных специалистов, учатся работать в команде и видят все этапы процесса проектирования и строительства от эскизов до рабочей документации. Во-вторых, Псковжилстрой получает оригинальный дизайн квартир и варианты архитектуры, как следствие, возможный рост продаж. Университет тоже в выигрыше: за полгода мы отработаем методику непрерывной практики, поймём какие вопросы рассматривать в первую очередь, как их подавать».

«В качестве эксперимента Псковжилстрой даёт нам возможность самостоятельно спроектировать один из домов в новом жилом комплексе Пскова, - рассказал участник архитектурного интенсива Владислав Рыбакин. - В общем, это серьёзная проверка: готовы ли мы, получив теоретические знания в вузе, приступить к работе на практике. До этого ничего подобного не было».

А до этого будущие проектировщики проходили практику по принципу, «кто куда смог устроиться». Листали методички, ходили на экскурсии по стройплощадкам и на этом всё. Было не слишком познавательно и полезно, замечают ребята.

«Непрерывная практика – отличная возможность понять, с чего начинается и чем завершается строительство жилого комплекса, - добавил Владислав. - Всё, конечно, очень непросто. Любой дом – не просто здание, но ещё и продукт, который надо продать, а значит, следует знать, что делают твои прямые конкуренты, быть всегда в тренде».

Евгений Шапкин обратил внимание, что во взаимной «диффузии» заинтересованы не только студенты, но и сама компания-застройщик: «Специалистов мало, а ребята после такой практики получат стопроцентную гарантию трудоустройства».

Занятия в мини-кванториуме для проектировщиков больше похожи не на традиционные лекции (этого всем и так хватает в вузе) а, скорее, на мозговой штурм с потоком вопросов, идей и уточнений «как оно есть на самом деле, а не в книжке». Если не каждый, то большинство работодателей сталкивались с тем, что вчерашнего выпускника надо ещё несколько лет «доводить до ума», как всем известный отечественный автомобиль, который «вот только с конвейера». А на площадке Псковжилстроя – индивидуальный подход, «ручная сборка».

На очередной встрече студентам рассказали, как «зарождается» многоквартирный дом, причём даже не с нуля, а от вопроса, где вообще может находиться жилое здание, почему именно в этом районе, как определить его габариты, параметры, куда поместить парковку, школу, детский сад.

«Проектировщик, конечно, работает на застройщика, но ведь застройщик продаёт конечный продукт покупателю, поэтому очень важно не на уровне книжных рекомендаций, а на уровне реальности понимать, что такое хорошо, что такое плохо, что вообще нужно людям, и как всё задуманное воплотить в соответствии с действующими правилами», - поделилась азами Екатерина Коваль.

У студентов в работе уже находится проектируемый квартал в деревне Борисовичи – рядом с новостройками на Завеличенской улице.

«Один дом в этом квартале мы отдаём ребятам, - пояснила Екатерина. - По сути в ходе практики они будут идти следом за профессиональными проектировщиками, смогут воспользоваться наработками специалистов, что-то подсмотреть, спросить. Понятно, что пока у них нет достаточного опыта, поэтому мы адаптируем практику под их возможности и на выходе всё-таки хотим получить готовый продукт, какие-то базовые наработки. А они, в свою очередь, получат полезный опыт работы и материал для диплома».

- Что вы знаете о проектировании дома? – уточняет в начале архитектор-проектировщик Екатерина Скачкова у будущих коллег.

- Мы видели каркасно-монолитные дома, кирпичные, смотрели планировки…

- Это не то, вы перечисляете типы. А что нужно, чтобы построить дом?

- Деньги, много денег, - и в шутку, и всерьёз отзываются ребята.

- Что нужно, чтобы выбрать, где построить дом?

- Надо посмотреть на город сверху.

- Конкретизирую, как застройщик может понять, можно ли здесь строить дом?

- У него должно быть разрешение.

- Верно. Необходимо соотноситься с генпланом города, с его перспективным развитием, помнить об уже существующей инфраструктуре, например, о сетке дорог. Знать, на какие территориальные зоны поделен город, от этого будет зависеть, в частности, этажность застройки. Например, в Завеличенской волости уже определены и зоны, и красные линии, и кварталы, и даже примерное количество людей, которые там будут жить. То есть застройщик может строить только согласно правилам застройки, выйти в чистое поле и сказать: «Здесь будет дом!» - нельзя.

Казалось бы, для студентов IV курса – совсем азы, которые и так все знают. Но самое простое – далеко не самое очевидное, ну, и почему бы ещё раз не поговорить об основах. Затем были ещё вопросы о том, почему тот или иной район отдаётся конкретному застройщику, как привлечь жильцов в новые дома на окраине города и почему так важно возводить жильё неподалеку от городской инфраструктуры, делая его, таким образом, более привлекательным и продаваемым.

После вместе разобрали, как идёт предпроектная работа, что за «зверь» такой генеральный заказчик, откуда берётся проектировщик и подрядчик, зачем они нужны и что делают, какие этапы предшествуют тому, что дом появляется на публичной кадастровой карте.

«У нас и общий чат есть, - похвастались студенты в перерыве. – Мы там очень интенсивно общаемся, спрашиваем, уточняем. Полезная штука».



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

















Как для студентов-медиков - анатомический театр, так для студентов-проектировщиков – строительная площадка, поэтому между двумя брейнстормами за прямоугольным столом в плане занятий значилась ещё прогулка до ближайшего адреса со скелетом каркасно-монолитной девятиэтажки на 160 квартир.

Каски на голову, шарфы до носа и студенты принялись расспрашивать подошедшего прораба о технологии строительства, несущей системе дома, ядре жёсткости, марке цемента. Уточнили, зачем здесь понадобилась гидроизоляция, насколько «злые» в Пскове грунтовые воды и сколько будет стоить однокомнатная квартира.

«Мы им даём большем, чем в институте, потому что там голая теория, а тут не только практика проектирования, но и практика строительства. На стройке они своими глазами видят, как вяжут арматуру, как заливают плиту, с чего начинается фундамент», - рассказала Екатерина Скачкова.

Думаете, если здесь разрешают пить чай с конфетами прямо во время занятий, то и домашние задания делать не надо? Вот и нет. Домашку проверял не только Евгений Шапкин, но и гендиректор Псковжилстроя Владислав Абрамов. Ребята должны были самостоятельно провести анализ проектируемого квартала в Борисовичах, оценить транспортную доступность и инфраструктуру, то есть дать характеристику с точки зрения будущих покупателей.

К следующей встрече Евгений Шапкин поручил разобраться в названиях российских жилых комплексов и поинтересоваться, какое обоснование получили эти городские «топонимы».

«Всё это будет полезно, чтобы ваша голова заработала в этом направлении, и вы для нового жилого комплекса в Пскове [он появится рядом с уже существующим ЖК «Балтийская жемчужина» - авт.] придумали бы что-то интересное, обосновав его название. У вас должна получиться своя история. Проанализируйте пространство и предложите людям интересную концепцию, за которую они ухватятся», - задал вектор главный архитектор области.

«Пофантазируйте, а потом «сядьте на землю» и подумайте ещё раз, - посоветовала Екатерина Скачкова. - У вас должны быть железобетонные аргументы относительно названия будущего ЖК».

«Ищите идею!» - коротко напутствовала Екатерина Коваль.

На следующем занятии участники «архитектурных вторников» намерены разобрать состав проектной документации и обсудить этапы проектирования жилого дома. Чтобы разговор был более предметным студентам порекомендовали поискать примеры квартир, планировка которых полностью устроила бы их самих.

Покончив с заметками о полезных архитектурных изданиях и ресурсах, ребята признались, что они боятся не справиться, и из-за отсутствия навыков всех подвести.

«У вас золотое время, вы всё успеете, надо только взяться, - успокоила студентов Екатерина Скачкова. - Когда я училась даже подготовка обычного реферата превращалась в целую историю с походом по библиотекам. А сейчас у вас под рукой и интернет, и смартфоны, и программы. Для нас это тоже новое дело, надеемся, что всё получится. Здорово, что появился застройщик, который готов работать в таком необычном формате. Будем одной командой. Нам друг с другом совершенно точно повезло».

Продолжение следует.