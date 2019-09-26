Прогулка по городу: Евгений Шапкин об архитектуре Пскова, визуальном хламе и бесполезном пространстве

10:51, 26 сентября 2019, ПАИ

Традиционно по городу ходят с экскурсоводом, мы же решили отправиться на прогулку по Пскову с главным архитектором Псковской области - начальником управления архитектуры и градостроительства Евгением Шапкиным. Сравним старый и новый Псков, узнаем, почему город не должен быть заложником автомобилей и как получилось, что мы привыкли к мелочам, захламляющим визуальное пространство.

Прежде чем отправиться на променад с корреспондентами Псковского агентства информации, Евгений Шапкин рассказал, какие эмоции вызвал Псков во время самых первых прогулок год назад.

Первые впечатления от Пскова были только положительные. По части градостроительства он не вызвал никакого отторжения. Самое главное – в центре присутствует человеческий масштаб - здесь интересно передвигаться пешком. Псков – в общем-то пеший город.

В центре хорошо бы развивать именно пешие маршруты с безбарьерной, комфортной средой, с местами для отдыха, кафе. Это целый комплекс, который «нарастает» постепенно. Нет никаких проблем в том, чтобы сделать такой километровый радиус для пеших прогулок. Европейские города вообще пришли к тому, что закрывают центр для автомобилей, даже парковок там не делают и пропускают только транзитный транспорт, зачастую общественный. И ничего, города живут, людям нравится, потому что это удобно. Вот есть у нас такой условный треугольник от площади Победы до Псковы – Свердлова, Советская, Калинина, Детская – тут очень интересно бродить. Мне ещё нравится улица Ленина, Некрасова, Октябрьский проспект, улица Герцена – здесь уютно.

Есть, конечно, проблемы с современной застройкой: дворы, дворовые пространства, парковочные места – с этим беда. Надо выправлять. К тому же здесь нет ничего привлекательного из современной архитектуры. Это проблема. Но в целом город очень интересный, самобытный, с красивейшими памятниками архитектуры. Одни храмы чего стоят. И вот на них как раз следует делать особый акцент.

Нужно продумывать функциональное зонирование и наполнение набережных, потому что грамотно спроектированные набережные привлекают даже больше людей, чем просто Кремль и крепость. Людям интересно отдыхать именно здесь, у воды, пусть и в черте города. Это данные статистики. Набережная Великой разделена на нижнюю и верхнюю, и люди находятся в основном на верхней части, нижняя пустует, потому что там нет ничего, нет точек притяжение. Это можно и нужно исправлять.

По противоположной стороне реки множество ограничений со стороны комитета по охране объектов культурного наследия. Но было бы здорово развивать пространство вдоль реки от Никольской-Владимирской и до самого Мирожского монастыря. Это был бы новый линейный объект, новая инфраструктура, зона отдыха. Там можно и бегать, и кататься, устраивать видовые точки, ставить детские площадки, кафе. Было бы классно!

Для прогулки по Пскову мы выбрали семь точек. Это те места, что хорошо знакомы горожанам и неизменно притягивают туристов. Евгений Шапкин дал свою оценку каждому из них. В результате оказалось, что городское пространство в Пскове зачастую используется вхолостую, туристам, если это не паломники и люди, далёкие от веры, в городе неинтересно, местным жителям - скучно.

Ольгинский мост и Анастасиевская часовня

Анастасиевскую часовню, построенную в 1911 году, при реконструкции Ольгинского моста в 1970 году планировалось снести, но благодаря усилиям псковских архитекторов она была спасена и её переместили к береговому устою моста.

Это расположение сделало часовню незаметной для горожан и туристов – люди сюда попросту не доходят. К тому же долгое время часовня находилась за забором недостроенной гостиницы «Интурист». Возведение неподалёку часовни в честь святой Ольги ситуацию только усугубило. При этом знающие псковичи любят упоминать, что росписи в Анастасиевской часовне сделаны по эскизам знаменитого художника Николая Рериха. Говорят об этом даже те, кто в часовне никогда не был.

Евгений Шапкин уверен, что часовню никуда больше переносить не надо, да и в современных условиях это невозможно. Конструкция моста отличается от той, что была здесь в начале XX века.

«Тут вопрос в том, что надо полностью реконструировать Ольгинскую набережную, соединять её с Университетской набережной у кампуса [экс-гостиница «Интурист» - авт.] и каким-то образом обыгрывать место, где стоит часовня. Пока же здесь просто пыльное пятно, которое разрывает пространство на две части. Этот стык под мостом надо грамотно сделать, тогда не будет смысла куда-то поднимать или переносить часовню. Она на этом линейном объекте станет точкой притяжения», - прокомментировал архитектор и добавил, что проект реконструкции Ольгинской набережной до самой Комсомольской площади в планах есть.

Вечевая площадь в Псковском кремле

В Пскове образца XIX века вечевая площадь представляла собой замощённый булыжником проход к двум кремлёвским храмам – Троицкому и Благовещенскому. Второй стоял в самом центре площади с 1836 года. Храм Благовещения иногда называли тёплым (зимним) Троицким собором: он тоже был кафедральным и зимой заменял холодный Троицкий. Например, мощи святого князя Всеволода-Гавриила с 1898 года каждый октябрь с крестным ходом переносили из Троицкого в Благовещенский собор и в апреле возвращали обратно.

Не признав Благовещенский собор памятником старины, в 1933 году его взорвали. По проекту стены храма для прочности были армированы металлическими связками, поэтому предполагаемая выборка кирпича для строительства домов оказалась очень трудной.

Сейчас туристам в Кремле неинтересно, заявил Евгений Шапкин, практически процитировав слова министра культуры Владимира Мединского, сказанные им во время визита в Псков в 2018 году.

«В Кремле пусто. Я не к тому, что на Вечевой площади надо заново восстановить храм, но пространство можно и нужно сделать познавательным. На территории Кремля же производились раскопки. Можно устроить «стеклянный пол» с подсветкой, под которым расположить найденные вещи, сделать археологическую выставку. Да, здесь чистенько, хорошо, но не хватает какой-то полезной информации», - уверен Евгений Шапкин.

Вид на набережную реки Великой с Ольгинского моста

До революции на набережной Великой под самыми стенами кафедральных соборов находилась оживлённая пароходная пристань. С Торговой площади (ныне площадь Ленина) сюда вёл крутой Власьевский спуск. По спуску верующие отправлялись с крестным ходом до Печор и Выбут или ходили на реку для водосвятия, к примеру, в Крещение.

Кстати, никакой Власьевской башни [туристам она приметна благодаря ресторану и смотровой площадке – авт.] к XIX веку здесь уже не было. Из-за чрезвычайной ветхости её разобрали ещё в 1780-е гг. Заново башню возвели только в 1960 году. Крепостная стена тоже восстанавливалась после войны. До революции на её месте стояли небольшие дома с лавками и трактирами, а набережная носила название Александровской. Оборудованная пристань появилась здесь в 1859 году. Она представляла собой большую платформу, заметно выдававшуюся в реку. В 1862 году из Пскова в Дерпт (Тарту) стал регулярно ходить пароход «Нарова». В следующем году на линию вышел более комфортабельный пароход «Александр».

«Если говорить конкретно об этой части набережной, то сейчас это просто транзитная зона при прогулках от Великой к Пскове. Такой вот пешеходный, велосипедный транзит. Тут ни добавить, ни убавить. Вопрос как раз стоит по зонированию набережной в другую сторону от Власьевской башни», - пояснил Евгений Шапкин.

Советская (Золотая) набережная на берегу Псковы

До революции на левом берегу Псковы у Американского моста располагались Рыбные ряды, Рыбный базар или попросту Рыбники. Рыбная торговля на берегу Псковы упоминается в летописях ещё в XVI веке.

Лодки и баркасы, привозившие рыбные товары в Псков, сворачивали с Великой в Пскову и бросали якорь там, где сейчас о торговых рядах и пристани ничего не напоминает (а могло бы). Часто места хватало не всем, и судна причаливали аккурат к Американской набережной (ныне Советская или «Золотая»).

В Рыбниках располагались и неказистые деревянные лавки с сараями (они размещались ближе к реке и во время наводнений затапливались по самую крышу), и каменные строения (они почти примыкали к крепостной стене Кремля с соборной колокольней). Одно из них, построенное купцом Иваном Черновым, возвышалось над местностью аж на три этажа.

Ни деревянные, ни каменные постройки Рыбных рядов не пережили революцию и войну, территорию засадили деревьями. Официального названия сквер не получил, но в справочнике «Улицы Пскова» он обозначен как «парк реки Псковы», заложенный комсомольцами в начале 1960-х годов.

На противоположном Рыбникам берегу – на Американской набережной - располагались дома купцов и крестьян, имевших лавки через реку. К концу XX века от домовладений столетней давности оставались лишь развалины, затем здесь появился новый жилой квартал, именуемый «Золотой набережной».

«Знаю, что при строительстве Золотой набережной было много споров и негатива, но когда в поисковике набираешь «Псков фото», то первое, что выскакивает – Кремль и вот этот квартал на Золотой набережной. Лично у меня он никакого отторжения не вызывает, - признался Евгений Шапкин. - Чего здесь не хватает так это пешеходного моста в районе шпагатной фабрики. Было бы удобно иметь здесь именно пешую связь и подходить к Кремлю, не делая крюк через Троицкий мост, который всё-таки больше автомобильный. По себе могу сказать, когда гуляешь по набережной со стороны крепости, то стоишь на берегу и думаешь: «О, хорошо бы пройтись по той стороне, подойти к Варлаамовской башне». Но как представишь, что тебе надо идти аж к Троицкому мосту, потом по берегу обратно возвращаться – вот уже и передумал. Мост, если он хорошо сделан, может стать ещё одной визитной карточкой города. Есть много современных примеров таких мостов. Он мог бы не только связывать две части набережной, но и быть смотровой площадкой, зоной отдыха и, в конце концов, это отличное место для фотографий заката».

Вид на Плоскую, Высокую и Варлаамовскую башни

В начале XX века Высокая и Плоская башни находились в полуразрушенном состоянии, крепостная стена тоже лежала в руинах. Неплохо сохранилась лишь Варлаамовская башня. На фотографиях у неё даже можно рассмотреть целый шатёр.

На правом берегу за Высокой башней располагалось множество домишек, в которых селились не слишком состоятельные жители Пскова. Проезды и проходы между домовладениями так и не стали чёткими улицами и не получили официальных наименований.

Застройка правого берега Псковы была плотной не только вдоль руин крепостной стены, но и выше по течению реки. Во время и после войны эти постройки тоже навсегда исчезли. Сейчас на этом пятачке в окружении зелени размещается многоквартирный дом, пара коттеджей и популярный трактир.

«Без всяких сомнений современный вид гораздо лучше, чем был ещё век назад. Из руин появилась стена, две башни. Теперь полностью восстановлена Варлаамовская башня. Интересное решение - сочетать стекло и известняк, при грамотном подходе новые материалы только подчёркивают старину. Конкретно в этом исполнении я не уверен, но после восстановления я был в башне только один раз. Надо бы освежить впечатления», - прокомментировал Евгений Шапкин.

Площадь Ленина, бывшая Торговая площадь Пскова

Попади современный пскович на площадь Ленина до революции, ни за что бы не понял, где находится. Облик этой части города изменился практически до неузнаваемости. Ранее площадь носила название Торговой и полностью это наименование оправдывала.

В базарные дни (понедельник, среда и пятница) сюда со всех окрестностей съезжались крестьянские телеги с товарами, собирались горожане и разворачивался такой себе «рынок выходного дня». А на территории, где сейчас стоит памятник вождю мирового пролетариата и разбиты цветочные клумбы, размещались специальные торговые ряды – те самые строения с арками, которые хорошо видны на дореволюционных фотографиях. Под торговые нужды приспособили даже Приказную палату. Здесь находилась дегтярная торговля, а наверху – «Чайное заведение». На месте ныне закрытого кинотеатра «Октябрь» также располагался крытый торговый павильон.

«По хорошему площади Ленина нужна реконструкция, здесь должно появиться интересное общественное пространство. Пока это не площадь, а сквер, тротуар, по которому просто ходят люди. Не более того. Площадь всё-таки подразумевает некое скопление народа, - заметил Евгений Шапкин. - Это должно быть место отдыха горожан, туристов, место для проведения общегородских мероприятий. Можно совместить площадь и парк, использовать интересное озеленение, полностью перезонировать пространство. Сейчас на эту тему как раз ведутся дебаты. Есть федеральный бюджет, есть программа по комфортной городской среде, и в данном случае деньги выделены на капитальный ремонт площади, не на реконструкцию. Город же в рамках капремонта хочет улучшить то, что есть: не просто заменить бордюры и асфальт на дешёвую плитку, а сделать что-то стоящее, покомфортнее, поинтереснее. Если получится, было бы здорово фонтан там разместить, устроить зону отдыха, возможно, пространство для небольших городских ярмарок, ведь площадь была торговой».

«Как я уже говорил, если приводить город в порядок, то начинать надо с улично-дорожной сети, чтобы было комфортно в первую очередь пешеходам и велосипедистам, а уже потом автовладельцам. Однозначно надо приводить в порядок вывески, потому что вывески формируют восприятие, если они сделаны неграмотно, то вызывают только отторжение. Плюс озеленение, фонарные столбы, отремонтированные фасады – это всё наполняет эстетику пространства. Что мы видим у «стекляшки» на Советской: сухое дерево, вот ещё одно, а должна быть какая-то регулярная посадка, молодые деревья, возможно, клёны, каштаны. Все вот эти провода, которые тянутся от столба к столбу, надо прятать под землю. Казалось бы, ничего особенного, мы все к этим проводам привыкли, но они наряду со всем остальным захламляют пространство.

На тротуаре рядом с церковью Архангела Михаила уместнее было бы сделать именно плитку, а не асфальт. Тротуар здесь широкий и обязательно должна быть буферная зона – газон с посадками между проезжей частью и пешеходной дорожкой. Это комфорт, безопасность и психологическое ощущение, что автомобили «где-то там». Пример такой буферной зоны есть на Октябрьском проспекте рядом с детским парком, в результате идти там уже гораздо приятнее».

Пересечение Октябрьского проспекта и улицы Некрасова

Ранее на углу Октябрьского проспекта (Сергиевская улица) и улицы Некрасова (Губернаторская) стояла лютеранская кирха. Сейчас это место пустует, здесь небольшой сквер со скамейками - часть современного Детского парка. До революции сквер носил название Анастасиевского по соседней церкви Анастасии Римлянки.

Впервые на этом месте кирха появилась ещё в 1796 году. Её освятили в честь апостолов Петра и Павла. К 1867 году деревянное строение обветшало и его снесли. Новое кирпичное здание открыли в 1870 году, освятив во имя Иакова. Чаще кирху называли немецкой, хотя её прихожанами были в основном эстонцы и латыши.

«Эта часть парка фактически никак не используется и ей тоже требуется реконструкция, потому что всё устарело, - уверен Евгений Шапкин. - Возможно, здесь тоже может появиться общественное пространство. Если приводить в порядок парк, то можно сделать акцент на том, что здесь раньше было – обозначить фундамент кирхи мощением, озеленением… Это может быть очень интересной задачей для архитектора. Прогулку по скверу-парку тоже можно делать познавательной, использовать стенды, приложения, QR-коды, с помощью которых человек узнает, как это место выглядело раньше».

Вид на пешеходный мост над Псковой и улицу Верхне-Береговую

Переправа через Пскову существовала в этом месте с давних времен. Пешеходный мост упоминается в документах от XVI века. В XIX-XX веках от Гельдтовой бани к Богоявленскому спуску (рядом с церковью Богоявления с Запсковья) ежегодно весной возводился деревянный мостик на козлах. Рядом с храмом (на фото справа) располагалось большое домовладение губернского архитектора Иософата Данишевского.

«Место очень красивое. Я живу на Запсковье, поэтому бываю здесь постоянно. Глаз радует всё, особенно когда зелено. Мост, конечно, надо реконструировать, менять ограждения, добавлять освещение. Вообще с освещением в городе проблемы – хотелось бы поярче. У моста вот и пандус есть, но рядом всё равно протоптана тропинка. Тут надо думать над функционалом. С велодорожкой тоже напортачили: иногда непонятно, где пешеходы идут, а где велосипеды катятся. Надо понять, что делать с Гельдтовой баней, и, соответственно, с пространством рядом. Сейчас оно смотрится пусто».