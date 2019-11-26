0
23:50
Михаил Ведерников: Каждый врач для нас – на вес золота
22:48
Руководитель «Губернского автодесанта» Олег Константинов поборется за «Народное признание - 2019»
21:01
ФОТОФАКТ: Аварийное состояние опоры линии электропередач беспокоит жителей Локни
19:53
Рабочую группу по модернизации первичного звена здравоохранения создадут в Псковской области
17:13
Врач из Пустошки пополнила список кандидатов на «Народное признание» в номинации «Призвание»
15:45
К акции «Подарок новорожденному» присоединился ещё один великолукский магазин
15:19
Около 4,5 тысяч новых рабочих мест планируют создать в Псковской области до 2024 года
Еще новости
Общество

Премию «За дело всей жизни» получил Андрей Кончаловский в Эстонии

Режиссер Андрей Кончаловский получил премию «За дело всей жизни» на международном кинофестивале «Темные ночи» в Эстонии 26 ноября, пишет ТАСС.

В этот же день на фестивале состоялся торжественный показ прошлогоднего фильма Андрея Кончаловского «Грех».

Кинофестиваль «Темные ночи» проходит в Эстонии с 15 ноября по 1 декабря. В основную программу смотра вошли 200 фильмов из 77 стран. Отмечается, что среди демонстрируемых лент 11 выдвинуты на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В этом году Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая тайно обвенчались в Свято-Троицком соборе Пскова. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников: Каждый врач для нас – на вес золота
26 ноября 2019
Михаил Ведерников: Каждый врач для нас – на вес золота
Руководитель «Губернского автодесанта» Олег Константинов поборется за «Народное признание - 2019»
26 ноября 2019
Руководитель «Губернского автодесанта» Олег Константинов поборется за «Народное признание - 2019»
ФОТОФАКТ: Аварийное состояние опоры линии электропередач беспокоит жителей Локни
26 ноября 2019
ФОТОФАКТ: Аварийное состояние опоры линии электропередач беспокоит жителей Локни
Рабочую группу по модернизации первичного звена здравоохранения создадут в Псковской области
26 ноября 2019
Рабочую группу по модернизации первичного звена здравоохранения создадут в Псковской области
Врач из Пустошки пополнила список кандидатов на «Народное признание» в номинации «Призвание»
26 ноября 2019
Врач из Пустошки пополнила список кандидатов на «Народное признание» в номинации «Призвание»
К акции «Подарок новорожденному» присоединился ещё один великолукский магазин
26 ноября 2019
К акции «Подарок новорожденному» присоединился ещё один великолукский магазин
Около 4,5 тысяч новых рабочих мест планируют создать в Псковской области до 2024 года
26 ноября 2019
Около 4,5 тысяч новых рабочих мест планируют создать в Псковской области до 2024 года
Псковская шаверма оказалась одной из самых дешёвых в СЗФО
26 ноября 2019
Псковская шаверма оказалась одной из самых дешёвых в СЗФО

Идет загрузка...