Премию «За дело всей жизни» получил Андрей Кончаловский в Эстонии

21:59, 26 ноября 2019, ПАИ

Режиссер Андрей Кончаловский получил премию «За дело всей жизни» на международном кинофестивале «Темные ночи» в Эстонии 26 ноября, пишет ТАСС.

В этот же день на фестивале состоялся торжественный показ прошлогоднего фильма Андрея Кончаловского «Грех».

Кинофестиваль «Темные ночи» проходит в Эстонии с 15 ноября по 1 декабря. В основную программу смотра вошли 200 фильмов из 77 стран. Отмечается, что среди демонстрируемых лент 11 выдвинуты на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В этом году Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая тайно обвенчались в Свято-Троицком соборе Пскова.