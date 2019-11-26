Митрополит Тихон совершит богослужение в Стругах Красных 1 декабря

23:01, 26 ноября 2019, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит богослужение в Стругах Красных 1 декабря. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, божественная литургия состоится в 8:30 в храме Успения Божией Матери.

Также владыка возглавит всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова 30 сентября. Начнется богослужение в 17:00.

Ранее митрополит Тихон стал героем документального фильма из цикла «Лица церкви», который опубликован на YouTube-канале «Jesus-Portal».