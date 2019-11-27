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Общество

Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги

Около 460 тысяч рублей поступили в поддержку семьи Долженко на счет благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». Как сообщил корреспонденту Псковского агентства информации исполнительный директор фонда Андрей Царев, деньги перечислены на поддержку пострадавших в ДТП сестёр.

«Еще проиходит сбор средств, продолжают поступать деньги, — рассказал Андрей Царев. — Временных лимитов мы не ставим». В середине ноября сумма пожертвований составляла более 200 тысяч рублей.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли двое взрослых и пострадали три ребенка, произошло 3 ноября на участке федеральной трассы Санкт-Петербург - Псков. По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом.

Губернатор Михаил Ведерников поручил решить вопрос с оказанием адресной помощи пострадавшим сёстрам. В социальных сетях ведётся сбор средств, чтобы помочь девочкам и их близким.

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