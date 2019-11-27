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Общество

Текст гимна Псковской области планируют исправить

В текст гимна Псковской области планируют внести технические правки. Соответствующий законопроект об изменениях в приложение к закону «О гимне Псковской области» рассмотрел комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов 27 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета Владимир Яников рассказал, что на прошлой сессии был принят закон о гимне региона, но возникли «некоторые замечания». Секретарь Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах пояснил депутатам, что законопроект направлен на устранение технической ошибки. По его словам, в тексте под нотами слова «с волной душой» поменяют на слова с «русской душой».

Текст гимна региона Псковское областное Собрание утвердило ещё в декабре прошлого года. После этого велась работа над музыкой. 31 октября региональный парламент принял закон о гимне области в окончательном варианте.

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