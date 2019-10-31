Утверждён гимн Псковской области

13:26, 31 октября 2019, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания утвердили ещё один официальный символ Псковской области – гимн. Об этом с 36-ой сессии регионального парламента, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников сообщил, что профильный комитет внимательно рассмотрел данный законопроект и предлагает принять его во втором чтении с учетом поправок.

35 депутатов проголосовали за принятие законопроекта, 2 – против, 1 – воздержался. В итоге, гимн Псковской области был утверждён.

Согласно принятому закону, установлены случаи использования гимна Псковской области. Он будет звучать при вступлении в должность губернатора и глав муниципальных образований, при открытии первого заседания Псковского областного Собрания очередного созыва и на других торжественных мероприятиях. Гимн Псковской области может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом, вокальном или инструментальном варианте.

Гимн Псковской области был принят региональным парламентом в декабре 2018 года в первом чтении, так как был только текст без музыкальной составляющей. Итоги конкурса на музыку к гимну определили 14 октября на заседании геральдического совета, победителем стал преподаватель детских музыкальных школ Пскова №№1 и 2 Борис Федотов.

С инициативой разработать геральдическую символику региона выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в связи с отсутствием флага, гимна и соответствующего требованиям герба на протяжении 25 лет. При этом у всех других субъектов РФ символика была. В феврале флаг и новый герб были официально зарегистрированы.