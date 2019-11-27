Свыше 2 млн рублей выделят в Пскове горожанам в виде субсидии за ЖКУ

18:40, 27 ноября 2019, ПАИ

В проект бюджета Пскова на 2020 год внесены затраты в размере 2,3 млн рублей на субсидии отдельным категориям граждан на оплату коммунальных услуг. Такие данные озвучила 27 ноября в рамках публичных слушаний по проекту главного финансового документа начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Она уточнила, что в 2020-2021 годах на модернизацию коммунальной инфраструктуры направят 263,7 млн рублей. Еще около 3,6 млн рублей выделят на ликвидацию городской свалки, которая была закрыта 1 января 2018 года.

«Более 90 млн рублей направят на вторую очередь строительства кладбища Крестовское в 2020-2022 годах», - уточнила Тамара Винт.