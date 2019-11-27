Новый детский сад планируют построить в Пскове на улице Кузнецкой

19:04, 27 ноября 2019, ПАИ

Здание закрытого ранее детского сада «Росток» в Пскове восстанавливать не планируют. Об этом 27 ноября заявил заместитель главы администрации города Александр Коновалов в ходе публичных слушаний по проекту бюджета на 2020 год и плановый период.

Представитель администрации отметил, что здание находится в аварийном состоянии и затраты на его восстановление превысят затраты на строительство нового садика, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Поэтому решается вопрос о строительстве детсада на 120 мест в районе улицы Кузнецкой», - пояснил Александр Коновалов.

Он также сообщил собравшимся о проекте строительства школы в Пскове. Сейчас рассматривается возможность возвести ее в районе улиц Шестока и Доставалова. Для этого проводятся переговоры с Минобороны о передаче земельного участка для будущего строительства. Александр Коновалов заверил, что все необходимые документы уже получены департаментом имущественных отношений.

По проекту школа будет рассчитана на 1500 мест.