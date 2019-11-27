МЧС: Пострадавших на пожаре в частном доме в Пскове нет

22:36, 27 ноября 2019, ПАИ

По предварительным данным погибших и пострадавших на пожаре в частном доме на улице Розы Люксембург, 14 нет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В региональном ведомстве подтвердили, что загоревшееся строение является частным жилым домом. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, которые выясняют причины произошедшего пожара.

Ранее очевидцы пожара сообщали, что пламя настолько большое, что его видно с разных уголков города. При этом они отмечали, что из-за пожара полиция перекрыла съезд с улицы Максима Горького на улицу Розы Люксембург.