Один за самых высоких показателей обеспеченности автомобилями зафиксирован в Псковской области

10:12, 28 ноября 2019, ПАИ

В Псковская область оказалась в числе лидеров по обеспеченности легковыми автомобилями — не менее 365 единиц на 1 тысячу жителей. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», при этом по России показатель составляет 306 легковых автомобилей.

Аналогичный псковскому показатель наблюдается в Карелии, Подмосковье и Калужской области.

В Северо-Западном федеральном округе приходится 324 автомобиля на 1 тысячу человек, в Центральном — 322 единицы, а в Уральском — 320 единицы. На Юге и Дальнем Востоке на тысячу жителей приходится 313 и 308 автомобилей.

Самая низкая обеспеченность автомобилями отмечена на Северном Кавказе. Там 220 автомобилей на 1 тысячу человек, при этом в Дагестане, Ингушетии и Чечне даже не дотягивает и до 200 единиц.

В аналитическом агентстве добавили, что подсчеты проводились на 1 июля 2019 года.

Начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт отмечал, что на 1 января 2019 года в Пскове зарегистрировано 110 тысяч автомобилей, и количество транспортных средств увеличивается в среднем на 3 тысячи ежегодно.