0
14:48
Создана согласительная комиссия по проекту бюджета Псковской области
14:12
Гололёд и мокрый снег обещают в декабре жителям Псковской области
13:39
В псковских магазинах подорожали колбаса и помидоры, но стали дешевле консервы и творог
12:54
Николай Мельков раскритиковал предложение по борьбе с пробками на перекрестке улиц Юбилейной и Коммунальной в Пскове
12:15
Северная зона Псковской области обогнала южных соседей по объемам мусора в два раза
11:51
Сбор платежей за вывоз мусора в Псковской области достигает 75 процентов
11:15
«Страх божий»: Псковичи год пытаются добиться ремонта в общежитии после пожара
Еще новости
Общество

Один за самых высоких показателей обеспеченности автомобилями зафиксирован в Псковской области

Инфографика аналитического агентства "Автостат"

В Псковская область оказалась в числе лидеров по обеспеченности легковыми автомобилями — не менее 365 единиц на 1 тысячу жителей. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», при этом по России показатель составляет 306 легковых автомобилей.

Аналогичный псковскому показатель наблюдается в Карелии, Подмосковье и Калужской области.

В Северо-Западном федеральном округе приходится 324 автомобиля на 1 тысячу человек, в Центральном — 322 единицы, а в Уральском — 320 единицы. На Юге и Дальнем Востоке на тысячу жителей приходится 313 и 308 автомобилей.

Фото Дарьи Хватковой

Самая низкая обеспеченность автомобилями отмечена на Северном Кавказе. Там 220 автомобилей на 1 тысячу человек, при этом в Дагестане, Ингушетии и Чечне даже не дотягивает и до 200 единиц.

В аналитическом агентстве добавили, что подсчеты проводились на 1 июля 2019 года.

Начальник  ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт отмечал, что на 1 января 2019 года в Пскове зарегистрировано 110 тысяч автомобилей, и количество транспортных средств увеличивается в среднем на 3 тысячи ежегодно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Испытываете ли вы трудности со стоматологической помощью в Пскове?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Создана согласительная комиссия по проекту бюджета Псковской области
28 ноября 2019
Создана согласительная комиссия по проекту бюджета Псковской области
Гололёд и мокрый снег обещают в декабре жителям Псковской области
28 ноября 2019
Гололёд и мокрый снег обещают в декабре жителям Псковской области
В псковских магазинах подорожали колбаса и помидоры, но стали дешевле консервы и творог
28 ноября 2019
В псковских магазинах подорожали колбаса и помидоры, но стали дешевле консервы и творог
Николай Мельков раскритиковал предложение по борьбе с пробками на перекрестке улиц Юбилейной и Коммунальной в Пскове
28 ноября 2019
Николай Мельков раскритиковал предложение по борьбе с пробками на перекрестке улиц Юбилейной и Коммунальной в Пскове
Северная зона Псковской области обогнала южных соседей по объемам мусора в два раза
28 ноября 2019
Северная зона Псковской области обогнала южных соседей по объемам мусора в два раза
Сбор платежей за вывоз мусора в Псковской области достигает 75 процентов
28 ноября 2019
Сбор платежей за вывоз мусора в Псковской области достигает 75 процентов
«Страх божий»: Псковичи год пытаются добиться ремонта в общежитии после пожара
28 ноября 2019
«Страх божий»: Псковичи год пытаются добиться ремонта в общежитии после пожара
Юный пскович отправится на футбольный матч ЦСКА – «Лудогорец» вместе с Михаилом Ведерниковым
28 ноября 2019
Юный пскович отправится на футбольный матч ЦСКА – «Лудогорец» вместе с Михаилом Ведерниковым

Идет загрузка...