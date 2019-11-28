Из-за внеплановых работ детсад «Умка» в Пскове остался без тепла

10:19, 28 ноября 2019, ПАИ

Из-за внеплановых работ на теплосетях детсад «Умка» в Пскове остался без отопления. Как сообщила Псковскому агентству информации старший воспитатель Галина Жбанова, родители малышей были предупреждены за два дня.

«Детский сад работает, мы просто попросили родителей одеть детей потеплее. Кто не смог оставить ребёнка дома, тот привёл его в сад», - пояснила воспитатель.

По её словам, рабочие обещали справиться за один день, поэтому деятельность детского сада останавливать не стали.

25 ноября без тепла остались жилые дома в Пскове и Псковском районе. Это произошло из-за остановки котельной №20, которая обслуживает 18 центральных тепловых пунктов: на Коммунальной, 59а, 67, 77, 48, 25; Кузбасской дивизии, 30а; Юбилейной 62, 71б, 89, 87а, 34; Западной, 3, 4 и 8; Рижском проспекте, 69 и 49, Рокоссовского, 10 и Байкова, 4. Уже к вечеру подачу тепла удалось восстановить.