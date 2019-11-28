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Общество

Определен участок для строительства экотехнопарка в Великолукском районе

В Великолукском районе определен земельный участок для строительства экотехнопарка. Об этом заявил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в ходе очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению Сергея Грахова, участок имеет «удобное местоположение». Строительство будет осуществляться за счет привлечения концессионера, либо за счет привлечения федеральных средств. Кроме того, председатель комитета напомнил об открытии еще одного экотехнопарка в северной зоне Псковской области.

Сергей Грахов также рассказал, что по плану после ввода в эксплуатацию двух экотехнопарков доля отходов, которые отправляются на переработку, возрастет с 11-12% до 60%. При этом председатель комитета подчеркнул, что те отходы, которые отправляются на захоронение или ликвидацию, составит всего 36%. Сейчас на полигон отправляется порядка 80% отходов региона.

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