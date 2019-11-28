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Общество

Уголовное дело возбуждено в отношении экс-главы Новоржевского района

В отношении бывшего главы Новоржевского района Михаила Пашкова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Новоржевского района.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено из-за нарушения закона при отчуждении в порядке приватизации жилого помещения из муниципального жилищного фонда в адрес и. о. заместителя главы администрации района.

Ранее прокуратура в судебном порядке оспорила незаконный договор приватизации служебного жилого помещения, в следственный комитет в порядке статьи 37 УПК РФ направлены материалы в отношении и. о. заместителя главы Новоржевского района

По результатам рассмотрения постановления были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 292 (служебный подлог) и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

«Дело в отношении Михаила Пашкова возбуждено на основании выделенных из ранее возбужденного уголовного дела материалов», - уточнили в прокуратуре.

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