0
17:26
Депортация на тот свет: История любви пары из Ирана закончилась на госгранице в Псковской области
15:30
Почти 200 сообщений о пропаже детей поступили в полицию Псковской области за 10 месяцев
13:22
Приостановлено членство экс-главы Печорского района в партии «Единая Россия»
11:15
«Страх божий»: Псковичи год пытаются добиться ремонта в общежитии после пожара
17:40
«Я, видимо, напился»: Напавший на врача в Пскове рассказал о произошедшем
14:48
Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги
14:33
Подозреваемого в нападении с ножом на врача в Пскове взяли под стражу на два месяца
Еще новости
Происшествия

Депортация на тот свет: История любви пары из Ирана закончилась на госгранице в Псковской области

История любви пары из Ирана закончилась в Пыталовском районе (Псковская область) - в нескольких метрах от государственной границы. Теперь мужчине и женщине с ребёнком, сбежавшим от законов шариата, грозит срок в российской тюрьме, а затем депортация на родину, где их, скорее всего, ждёт смерть.

Несколько лет назад 49-летняя жительница Ирана сумела расстаться с мужем и вместе с 17-летней дочерью жила отдельно от него. Затем она познакомилась с другим мужчиной, и в 2018 году они решили жить вдвоём, но муж и его родственники не давали паре покоя, поэтому влюблённые сбежали сначала в Россию, а затем в Евросоюз.

В начале сентября все трое получили российские туристические визы и 3-го числа оказались в Москве, оттуда перебрались в Калининград и попытались добраться до границы России с ЕС через самый западный регион. Самостоятельная попытка оказалась неудачной и в приграничной зоне их задержали, но, так как визы ещё действовали, отпустили.

Иранцы вернулись в Москву, где познакомились с соотечественником, пообещавшим им помочь. Ночью на своём автомобиле мужчина привёз их в Псковскую область, нарисовал схему: где и как они могут пересечь границу с Латвией. Затем провожатый уехал. Деньги помощнику полагалось отдать после того, как семья окажется на территории Европейского Союза. 

«В итоге ничего у них не получилось, - рассказала корреспонденту Псковского агентства информации старший следователь островского межрайонного следственного отдела Дарья Фокина. -  Схема оказалась бесполезной, они не разобрались и ещё два дня плутали в пыталовских лесах, потом очутились рядом с границей, где их и задержали».

Всю эту историю иранцы расссказывали не пограничникам, с которыми могли объясниться только языком жестов, а следователям. Специально для этого пригласили студента-иранца из ПсковГУ.

Сейчас все трое арестованы и находятся в псковском СИЗО, где ожидают решения суда [граждане исламской республики обвиняются в покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ]. Влюблённой паре и их дочери грозит от трёх до десяти лет лишения свободы.

«Конечно, максимальный срок им вряд ли дадут, в конце концов, это только покушение, но в тюрьму они в любом случае попадут, - отметила следователь. - Другое дело, что после этого им всё равно грозит высылка на родину, а там их судьба может быть самой печальной. Кроме того, есть ещё проблема: несовершеннолетняя девочка, возможно, получит срок гораздо меньший, чем её мать. Что она будет делать, оказавшись на свободе раньше, - это вопрос, но на это мы повлиять не можем».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Испытываете ли вы трудности со стоматологической помощью в Пскове?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Почти 200 сообщений о пропаже детей поступили в полицию Псковской области за 10 месяцев
28 ноября 2019
Почти 200 сообщений о пропаже детей поступили в полицию Псковской области за 10 месяцев
Приостановлено членство экс-главы Печорского района в партии «Единая Россия»
28 ноября 2019
Приостановлено членство экс-главы Печорского района в партии «Единая Россия»
«Страх божий»: Псковичи год пытаются добиться ремонта в общежитии после пожара
28 ноября 2019
«Страх божий»: Псковичи год пытаются добиться ремонта в общежитии после пожара
«Я, видимо, напился»: Напавший на врача в Пскове рассказал о произошедшем
27 ноября 2019
«Я, видимо, напился»: Напавший на врача в Пскове рассказал о произошедшем 1
Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги
27 ноября 2019
Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги
Подозреваемого в нападении с ножом на врача в Пскове взяли под стражу на два месяца
27 ноября 2019
Подозреваемого в нападении с ножом на врача в Пскове взяли под стражу на два месяца
Что известно о пострадавшем от мужчины с ножом враче Псковской больницы
25 ноября 2019
Что известно о пострадавшем от мужчины с ножом враче Псковской больницы
Губернатор поручил провести служебную проверку по факту нападения на врача
25 ноября 2019
Губернатор поручил провести служебную проверку по факту нападения на врача

Идет загрузка...