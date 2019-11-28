Депортация на тот свет: История любви пары из Ирана закончилась на госгранице в Псковской области

17:26, 28 ноября 2019, ПАИ

История любви пары из Ирана закончилась в Пыталовском районе (Псковская область) - в нескольких метрах от государственной границы. Теперь мужчине и женщине с ребёнком, сбежавшим от законов шариата, грозит срок в российской тюрьме, а затем депортация на родину, где их, скорее всего, ждёт смерть.

Несколько лет назад 49-летняя жительница Ирана сумела расстаться с мужем и вместе с 17-летней дочерью жила отдельно от него. Затем она познакомилась с другим мужчиной, и в 2018 году они решили жить вдвоём, но муж и его родственники не давали паре покоя, поэтому влюблённые сбежали сначала в Россию, а затем в Евросоюз.

В начале сентября все трое получили российские туристические визы и 3-го числа оказались в Москве, оттуда перебрались в Калининград и попытались добраться до границы России с ЕС через самый западный регион. Самостоятельная попытка оказалась неудачной и в приграничной зоне их задержали, но, так как визы ещё действовали, отпустили.

Иранцы вернулись в Москву, где познакомились с соотечественником, пообещавшим им помочь. Ночью на своём автомобиле мужчина привёз их в Псковскую область, нарисовал схему: где и как они могут пересечь границу с Латвией. Затем провожатый уехал. Деньги помощнику полагалось отдать после того, как семья окажется на территории Европейского Союза.

«В итоге ничего у них не получилось, - рассказала корреспонденту Псковского агентства информации старший следователь островского межрайонного следственного отдела Дарья Фокина. - Схема оказалась бесполезной, они не разобрались и ещё два дня плутали в пыталовских лесах, потом очутились рядом с границей, где их и задержали».

Всю эту историю иранцы расссказывали не пограничникам, с которыми могли объясниться только языком жестов, а следователям. Специально для этого пригласили студента-иранца из ПсковГУ.

Сейчас все трое арестованы и находятся в псковском СИЗО, где ожидают решения суда [граждане исламской республики обвиняются в покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ]. Влюблённой паре и их дочери грозит от трёх до десяти лет лишения свободы.

«Конечно, максимальный срок им вряд ли дадут, в конце концов, это только покушение, но в тюрьму они в любом случае попадут, - отметила следователь. - Другое дело, что после этого им всё равно грозит высылка на родину, а там их судьба может быть самой печальной. Кроме того, есть ещё проблема: несовершеннолетняя девочка, возможно, получит срок гораздо меньший, чем её мать. Что она будет делать, оказавшись на свободе раньше, - это вопрос, но на это мы повлиять не можем».