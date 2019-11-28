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Общество

Снятый в Псковской области «Холоп» выйдет в широкий прокат 26 декабря

Комедийный фильм «Холоп», съемки которого проходили в Пушкинских Горах, выйдет в широкий прокат 26 декабря. Об это сообщила визажист и гримёр Псковского театра драмы Анна Баландина на своей странице «ВКонтакте».

«Ура! 26-го декабря выходит этот замечательный фильм, на котором мне довелось поработать гримером!» – написала она.

В программе «Утро России» на телеканале «Россия-1» говорилось о том, что в Лондоне стартовал киносмотр, в котором представлены 37 российских кинолент и 18 короткометражек, в том числе и комедия «Холоп» о путешествии сына олигарха в прошлое.

По словам режиссера киноленты Клима Шипенко, это абсолютно народная комедия – в лучших традициях фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и снятая в стиле вестернов. «Такой коктейль, мне кажется, будет интересен молодой аудитории и взрослой аудитории, которая знает стилистику советских комедий», – отметил режиссер.

«Я, как актер, знаю столько же, сколько знает этот персонаж про деревню XIX века. Я учился во время процесса съемок вместе с моим персонажем», – рассказал актер Милош Бикович, сыгравший в фильме главную роль.

Подробнее о съемках фильма можно узнать здесь>>>

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