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О новом способе мошенничества предупреждают россиян

Россиян предупреждают о новом способе мошенничества, который опирается на методы автоподставщиков, игроков в наперстки и «потерявших» кошелек. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на адвоката, полковника МВД в отставке Евгения Черноусова.

Действуют мошенники в очереди к банкоматам. Преступник якобы забывает свою банковскую карту в аппарате, следующий за ним человек вынимает карту и в этот момент появляется «забывчивый» клиент. Мошенник проверяет баланс и уверяет, что с его карты пропали деньги.  Рядом оказывается свидетель, который утверждает, что видел, как были сняты деньги. Жертве начинают угрожать вызовом полиции и намекать, на оставшиеся на карте отпечатки пальцев.

«Это похоже на схему с игрой в наперстки, где тоже есть свидетели и актер. Также разыгрывается сценка», — отметил Евгений Черноусов.

Газета «Известия» выяснила, что такие методы мошенничества используются в малолюдных местах, а не в офисах банков.

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