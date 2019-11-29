С помощью вертолёта санавиации пациента из Гдова доставили в областную больницу в 4 раза быстрее

11:14, 29 ноября 2019, ПАИ

С помощью вертолёта санавиации 69-летнего пациента с инсультом из Гдова доставили в Псковскую областную клиническую больницу в 4 раза быстрее, чем на автомобиле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«После получения вызова о необходимости эвакуации пациента в областную больницу, состав нашей санавиационной бригады в срочном порядке совершил вылет по месту вызова, - рассказал анестезиолог-реаниматолог Вячеслав Филоненко. - На месте была оказана неотложная помощь пациенту и осуществлены мероприятия по его транспортировке в комфортных условиях в Псков для оказания дальнейшей медицинской помощи. Работа нашей санавиационной бригады на практике показала свою эффективность и повысила возможность получения высококвалифицированной медицинской помощи для жителей, проживающих на отдаленных территориях Псковской области, благодаря вертолету».

По информации командира воздушного судна «Ансат» авиакомпании «СКОЛ» Ивана Павельченко, в этот день погода была «на пределе», с обледенением и плохой видимостью. «Пациент находился на борту 35 минут, при том, что дорога на автомобиле составила бы почти два часа», - уточнил он.

В Псковской области санавиацию возродили в 2017 году. Для экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП и для эвакуации тяжелых пациентов в специализированные лечебные учреждения врачам Псковской области предоставлен медицинский вертолет типа «Ансат». Госконтракт на выполнение авиационных работ заключен между Псковской областной клинической больницей и авиакомпанией «СКОЛ». За все время работы авиакомпании в Псковской области с марта 2019 года общий налет вертолета составил 394 часа. Совершено 126 вылетов, эвакуированы 130 человек, в том числе 11 детей.

Вертолет «Ансат» базируется в аэропорту Пскова. Экипаж авиакомпании «СКОЛ» вместе с бригадой врачей Псковской областной клинической больницы работают в круглосуточном режиме и готовы вылететь в любую точку Псковской области. Вертолет «Ансат» оборудован всем необходимым для транспортировки тяжелобольных пациентов.