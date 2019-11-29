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Общество

Несколько граффити появятся на ограждении у нового детского сада в Пскове

Фото ресурсного центра развития добровольчества

28 ноября на улице Михаила Егорова в псковском микрорайоне Борисовичи команда студентов из волонтерского штаба привели в порядок ограждение у нового детского сада.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Ресурсном центре развития добровольчества, в апреле 2020 года состоится конкурс на лучший эскиз граффити со стороны детского садика на тему «Детские фантазии», со стороны СК «Олимп» - на тему «Спорт и ГТО», со стороны ЖК «Николаевский» -  на тему «Городские мотивы».

Детский сад в Борисовичах на 270 мест откроется уже в феврале 2020 года. Из 12 групп 4 будут ясельными и примут малышей до 3 лет. Сад построен на федеральные средства, которые выделены благодаря эффективной работе губернатора Михаила Ведерникова с федеральным центром. Стоимость объекта составляет 179 млн рублей. Распределение младших воспитанников будет осуществляться согласно электронной очереди, а дети постарше смогут перейти в этот детский сад в порядке перевода.

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