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Общество

Модератором II Псковского медиафорума выступит ведущий канала «Россия-24» Дмитрий Щугорев

Дмитрий Щугорев. Фото с сайта ruspekh.ru

Журналист, ведущий и корреспондент телеканала «Россия-24» Дмитрий Щугорев станет модератором II псковского медиафорума, который состоится 6 декабря на базе ПсковГУ. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы форума, Дмитрий Щугорев расскажет о том, как делать новости XXI века.

«Мы уже лет 20 слышим фразы: «телек сыграет в ящик», «интернет убьет телек». Но почему-то этого не происходит. Но и ТВ сейчас - это уже не то телевидение, что 20 лет назад. Что же произошло, и что на что повлияло: интернет на телевидение или наоборот? Порассуждаем вместе», - предлагает журналист.

Псковский медиафорум пройдет на базе Псковского государственного университета. Площадка объединит ведущих экспертов и практиков в области медиа, представителей органов власти и общественности, руководителей и главных редакторов СМИ области, журналистов.

Организаторами форума выступают администрация Псковской области, Медиахолдинг Псковской области и ПсковГУ.

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Псковский медиафорум: Изучаем программу, знакомимся со спикерами, подаём заявку Опубликована программа II Псковского медиафорума Началась интернет-регистрация для участия в Псковском медиафоруме Эксперты федерального уровня примут участие во II Псковском медиафоруме Второй международный медиафорум пройдет в Пскове 6 декабря 15 марта состоится второй семинар для сотрудников пресс-служб Псковской области Семинар для сотрудников пресс-служб проходит в рамках подготовки ко второму Псковскому международному медиафоруму Об опыте проведения Псковского международного медиафорума рассказали петербургским студентам Медиаполяна Миссия культурного моста
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