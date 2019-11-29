Модератором II Псковского медиафорума выступит ведущий канала «Россия-24» Дмитрий Щугорев

14:55, 29 ноября 2019, ПАИ

Журналист, ведущий и корреспондент телеканала «Россия-24» Дмитрий Щугорев станет модератором II псковского медиафорума, который состоится 6 декабря на базе ПсковГУ. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы форума, Дмитрий Щугорев расскажет о том, как делать новости XXI века.

«Мы уже лет 20 слышим фразы: «телек сыграет в ящик», «интернет убьет телек». Но почему-то этого не происходит. Но и ТВ сейчас - это уже не то телевидение, что 20 лет назад. Что же произошло, и что на что повлияло: интернет на телевидение или наоборот? Порассуждаем вместе», - предлагает журналист.

Псковский медиафорум пройдет на базе Псковского государственного университета. Площадка объединит ведущих экспертов и практиков в области медиа, представителей органов власти и общественности, руководителей и главных редакторов СМИ области, журналистов.

Организаторами форума выступают администрация Псковской области, Медиахолдинг Псковской области и ПсковГУ.