В Великих Луках прекратили розыск пропавшей два дня назад женщины

15:54, 29 ноября 2019, ПАИ

Розыск 36-летний жительницы Великих Лук Елены Николаевой прекращен. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, женщина вернулась домой 29 ноября, с ней всё в порядке.

Елена Николаева ушла из дома на улице Водной в Великих Луках 27 ноября. В ее поисках были задействованы добровольцы и правоохранительные органы.

УМВД России по Псковской области выразило благодарность всем, кто оказал содействие органам внутренних дел в розыске Елены Николаевой.