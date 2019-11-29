Отреставрированную плащаницу XVI века представят в Пскове 4 декабря

18:06, 29 ноября 2019, ПАИ

4 декабря в Пскове представят вернувшийся с реставрации памятник лицевого шитья середины XVI века - плащаницу «Положение во гроб». Презентация состоится в 16:00 в Фондохранилище Псково-Изборского музея-заповедника (Комсомольский переулок, 6).

Как сообщили Псковскому агентству информации в заповеднике, плащаница «Положение во гроб» находилась на реставрации в Научно-реставрационном центре имени академика И. Э. Грабаря, где в 2010 году пережила пожар. Московские реставраторы под руководством Елены Семечкиной спасли этот памятник. Реставрация длилась 16 лет.

Плащаница состоит из средника с изображением многофигурной композиции «Положение во Гроб», по кайме вышит текст песни Великой субботы.