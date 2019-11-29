0
18:43
Процветания и успешных постановок пожелал губернатор Великолукскому театру
21:08
Снятый в Псковской области «Холоп» выйдет в широкий прокат 26 декабря
20:25
Эксперт: Состояние Анастасиевской часовни в Пскове постоянно ухудшается
09:22
Юный маэстро из Великих Лук поборется за статуэтку «Народного признания»
17:56
Что смотреть в кино: «Достать ножи» и «Большая поэзия», а на Netflix – долгожданный новый фильм Мартина Скорсезе
15:42
Текст гимна Псковской области планируют исправить
13:37
Псковский драмтеатр присоединится к «Черной пятнице»
Еще новости
Культура

Отреставрированную плащаницу XVI века представят в Пскове 4 декабря

4 декабря в Пскове представят вернувшийся с реставрации памятник лицевого шитья середины XVI века - плащаницу «Положение во гроб». Презентация состоится в 16:00 в Фондохранилище Псково-Изборского музея-заповедника (Комсомольский переулок, 6).

Как сообщили Псковскому агентству информации в заповеднике, плащаница «Положение во гроб» находилась на реставрации в Научно-реставрационном центре имени академика И. Э. Грабаря, где в 2010 году пережила пожар. Московские реставраторы под руководством Елены Семечкиной спасли этот памятник. Реставрация длилась 16 лет.

Плащаница состоит из средника с изображением многофигурной композиции «Положение во Гроб»,  по кайме вышит текст песни Великой субботы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Испытываете ли вы трудности со стоматологической помощью в Пскове?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Процветания и успешных постановок пожелал губернатор Великолукскому театру
29 ноября 2019
Процветания и успешных постановок пожелал губернатор Великолукскому театру
Снятый в Псковской области «Холоп» выйдет в широкий прокат 26 декабря
28 ноября 2019
Снятый в Псковской области «Холоп» выйдет в широкий прокат 26 декабря
Эксперт: Состояние Анастасиевской часовни в Пскове постоянно ухудшается
28 ноября 2019
Эксперт: Состояние Анастасиевской часовни в Пскове постоянно ухудшается
Юный маэстро из Великих Лук поборется за статуэтку «Народного признания»
28 ноября 2019
Юный маэстро из Великих Лук поборется за статуэтку «Народного признания»
Текст гимна Псковской области планируют исправить
27 ноября 2019
Текст гимна Псковской области планируют исправить
Псковский драмтеатр присоединится к «Черной пятнице»
26 ноября 2019
Псковский драмтеатр присоединится к «Черной пятнице»
Дни Норвегии в Пскове: Когда пройдут, что и где посмотреть
26 ноября 2019
Дни Норвегии в Пскове: Когда пройдут, что и где посмотреть
Псковский баянист стал лауреатом международного музыкального конкурса
25 ноября 2019
Псковский баянист стал лауреатом международного музыкального конкурса

Идет загрузка...