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Общество

Журналист Олеся Рябцева расскажет о работе в Telegram на медиафоруме в Пскове

Лекцию-интерактив «Работа с Telegram–каналами» проведет российский журналист и блогер Олеся Рябцева на II псковском медиафоруме, который состоится 6 декабря на базе Псковского государственного университета, сообщили Псковскому агентству информации организаторы форума.

Участники лекции узнают о том, кто держит контроль над Telegram, о пиаре и заработках в мессенджере. Кроме этого, федеральный эксперт расскажет, с чего начинать ведение Telegram-канала, с кем дружить, кого опасаться и что модно и популярно в Telegram сегодня.

Модератором II Псковского медиафорума выступит ведущий канала «Россия-24» Дмитрий Щугорев. Для участия во II Псковском медиафоруме необходимо заполнить регистрационную форму в электронном виде.

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Журналист Олеся Рябцева расскажет о работе в Telegram на медиафоруме в Пскове Модератором II Псковского медиафорума выступит ведущий канала «Россия-24» Дмитрий Щугорев Псковский медиафорум: Изучаем программу, знакомимся со спикерами, подаём заявку Опубликована программа II Псковского медиафорума Началась интернет-регистрация для участия в Псковском медиафоруме Эксперты федерального уровня примут участие во II Псковском медиафоруме Второй международный медиафорум пройдет в Пскове 6 декабря 15 марта состоится второй семинар для сотрудников пресс-служб Псковской области Семинар для сотрудников пресс-служб проходит в рамках подготовки ко второму Псковскому международному медиафоруму Об опыте проведения Псковского международного медиафорума рассказали петербургским студентам
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