Журналист Олеся Рябцева расскажет о работе в Telegram на медиафоруме в Пскове

18:08, 29 ноября 2019, ПАИ

Лекцию-интерактив «Работа с Telegram–каналами» проведет российский журналист и блогер Олеся Рябцева на II псковском медиафоруме, который состоится 6 декабря на базе Псковского государственного университета, сообщили Псковскому агентству информации организаторы форума.

Участники лекции узнают о том, кто держит контроль над Telegram, о пиаре и заработках в мессенджере. Кроме этого, федеральный эксперт расскажет, с чего начинать ведение Telegram-канала, с кем дружить, кого опасаться и что модно и популярно в Telegram сегодня.

Модератором II Псковского медиафорума выступит ведущий канала «Россия-24» Дмитрий Щугорев. Для участия во II Псковском медиафоруме необходимо заполнить регистрационную форму в электронном виде.