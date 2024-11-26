Ёлочные базары откроются в Пскове с 15 декабря

19:08, 26 ноября 2024, ПАИ

В этом году у псковичей будет возможность приобрести ели и сосны в одной из 26 торговых точек, расположенных в разных районах города. Об этом сообщил глава Пкова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Все места продаж останутся такими же, как и в прошлом году, для вашего удобства, отметил глава города.

Кроме того, до 2 декабря предприниматели могут подать заявку на право торговать ёлками в городе. Результаты будет объявлены через три дня.

Ёлочные базары откроются с 15 декабря.

Напомним, что в Пскове установка главной ёлки на Октябрьской площади начнётся ориентировочно 7 декабря, в Великих Луках –