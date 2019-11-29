Обнародованы фото с места ДТП в Себежском районе

23:22, 29 ноября 2019, ПАИ

Обнародованы фото с места ДТП в Себежском районе, в результате аварии погибла семья - трое из пяти человек.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

В 19.00 на 30 км автодороги Опочка - Дубровка - граница с Республикой Беларусь в Себежском районе водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, в результате машина съехала в кювет.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

В аварии погибли водитель 1981 года рождения, его супруга 1985 года рождения и их дочь 2003 года рождения. Еще двое пассажиров — девушки 15 и 17 лет — госпитализированы. У одной из них диагностирован перелом ключицы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

По факту ДТП следственным отделом ОМВД «Себежский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По предварительным данным, причиной аварии стало плохое самочувствие водителя. Ему стало плохо за рулем.

В этот день день в Новоржевском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса - транспортное средство из-за гололеда выехало в кювет и опрокинулось. Пострадали пять пассажиров - четверо из них школьники.