Обнародованы фото с места ДТП в Себежском районе
Обнародованы фото с места ДТП в Себежском районе, в результате аварии погибла семья - трое из пяти человек.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
В 19.00 на 30 км автодороги Опочка - Дубровка - граница с Республикой Беларусь в Себежском районе водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, в результате машина съехала в кювет.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
В аварии погибли водитель 1981 года рождения, его супруга 1985 года рождения и их дочь 2003 года рождения. Еще двое пассажиров — девушки 15 и 17 лет — госпитализированы. У одной из них диагностирован перелом ключицы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
По факту ДТП следственным отделом ОМВД «Себежский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
По предварительным данным, причиной аварии стало плохое самочувствие водителя. Ему стало плохо за рулем.
В этот день день в Новоржевском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса - транспортное средство из-за гололеда выехало в кювет и опрокинулось. Пострадали пять пассажиров - четверо из них школьники.