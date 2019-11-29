0
23:22
Обнародованы фото с места ДТП в Себежском районе
18:09
«Скоростной режим водитель не нарушал»: Транспортная компания прокомментировала ДТП со школьниками в Псковской области
13:46
Комитет по здравоохранению взял под особый контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП со школьниками в Псковской области
13:14
Пострадавшую в ДТП со школьниками учительницу доставили в Островскую межрайонную больницу
12:28
Эксперт: Гололедица стала причиной ДТП со школьниками в Псковской области
11:26
Губернатор поручил провести проверку безопасности школьных перевозок в Псковской области
10:37
СК начал проверку по факту ДТП с детьми в Псковской области
Еще новости
Происшествия

Обнародованы фото с места ДТП в Себежском районе

Обнародованы фото с места ДТП в Себежском районе, в результате аварии погибла семья - трое из пяти человек.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

В 19.00 на 30 км автодороги Опочка - Дубровка - граница с Республикой Беларусь в Себежском районе водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, в результате машина съехала в кювет.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

В аварии погибли водитель 1981 года рождения, его супруга 1985 года рождения и их дочь 2003 года рождения. Еще двое пассажиров — девушки 15 и 17 лет — госпитализированы. У одной из них диагностирован перелом ключицы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

По факту ДТП следственным отделом ОМВД «Себежский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По предварительным данным, причиной аварии стало плохое самочувствие водителя. Ему стало плохо за рулем.

В этот день день в Новоржевском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса - транспортное средство из-за гололеда выехало в кювет и опрокинулось. Пострадали пять пассажиров - четверо из них школьники. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Испытываете ли вы трудности со стоматологической помощью в Пскове?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Обнародованы фото с места ДТП в Себежском районе
29 ноября 2019
Обнародованы фото с места ДТП в Себежском районе
«Скоростной режим водитель не нарушал»: Транспортная компания прокомментировала ДТП со школьниками в Псковской области
29 ноября 2019
«Скоростной режим водитель не нарушал»: Транспортная компания прокомментировала ДТП со школьниками в Псковской области 1
Комитет по здравоохранению взял под особый контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП со школьниками в Псковской области
29 ноября 2019
Комитет по здравоохранению взял под особый контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП со школьниками в Псковской области
Пострадавшую в ДТП со школьниками учительницу доставили в Островскую межрайонную больницу
29 ноября 2019
Пострадавшую в ДТП со школьниками учительницу доставили в Островскую межрайонную больницу
Эксперт: Гололедица стала причиной ДТП со школьниками в Псковской области
29 ноября 2019
Эксперт: Гололедица стала причиной ДТП со школьниками в Псковской области
Губернатор поручил провести проверку безопасности школьных перевозок в Псковской области
29 ноября 2019
Губернатор поручил провести проверку безопасности школьных перевозок в Псковской области
СК начал проверку по факту ДТП с детьми в Псковской области
29 ноября 2019
СК начал проверку по факту ДТП с детьми в Псковской области
Подвозивший детей в школу автобус опрокинулся в Псковской области
29 ноября 2019
Подвозивший детей в школу автобус опрокинулся в Псковской области

Идет загрузка...